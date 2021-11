L'application Itsme en question - On n'est pas des pigeons (69/183) - 24/04/2021 L'application Itsme vous permet d'entrer en contact avec votre banque ou avec le gouvernement notamment et, cela, sans utiliser votre lecteur de cartes. Comment vos données identitaires y sont-elles utilisées ? Peut-on s'y faire hacker? Et, les partenaires privés de cette appli, Immoweb, par exemple, pourraient-ils se servir de vos données à des fins publicitaires ? Côté sécurité, cela ne pose pas de problème, côté utilisation des données personnelles à des fins publicitaires, à vous de bien lire les conditions émises par les partenaires privés.