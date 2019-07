L'application de paiement Payconiq lève quelque 20 millions d'euros

L'application de paiement Payconiq a levé quelque 20 millions d'euros auprès de ses actionnaires, dont un certain nombre de grandes banques belges. L'argent est destiné à financer de nouveaux développements technologiques et une intégration plus poussée avec les banques et les commerçants, indique jeudi la plate-forme par communiqué.

Payconiq a été lancé en 2015 comme start-up, issu du Fintech Village de ING. En début d'année, l'entreprise a fusionné avec la solution de paiement belge Bancontact. Aujourd'hui, quelque 60.000 commerçants sont connectés à l'application en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Payconiq espère devenir à terme une grande plate-forme européenne de paiement numérique.

Les utilisateurs de l'application n'ont besoin que d'un compte bancaire et d'un smartphone. Ils peuvent ainsi régler leur note dans les magasins et en ligne, effectuer des paiements et payer des factures.