L'ancien patron de Delhaize Frans Muller deviendra CEO de Ahold Delhaize le 1er juillet

L'ancien patron de Delhaize Frans Muller deviendra le CEO de Ahold Delhaize le 1er juillet prochain, annonce Ahold Delhaize dans un communiqué jeudi. Il succède à Dick Boer. L'ancien patron d'ING Jan Hommen succèdera à Mats Jansson le 11 avril en tant que président du conseil de surveillance. Les Belges Johnny Thijs et Patrick De Maeseneire quittent le conseil de surveillance. Dominique Leroy et Jacques de Vaucleroy, deux Belges, restent au conseil de surveillance.

"Frans et Dick ont joué un rôle important dans le rapprochement de Ahold et Delhaize. Durant ces deux dernières années, Frans a mené le processus d'intégration en étroite collaboration avec nos marques locales et les services de support", souligne Mats Jansson, président du conseil de surveillances.

Frans Muller a plus de 20 ans d'expérience dans le retail et était vice-CEO et chief integration officer chez Ahold Delhaize depuis juillet 2016. Il a aussi géré Delhaize America en intérim d'octobre 2016 à janvier 2018. Avant la fusion entre Delhaize et Ahold, il était président et CEO de Delhaize Group.

Dick Boer prend sa retraite et collaborera étroitement avec M. Muller pour assurer la transition jusqu'au 1er juillet.