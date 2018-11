L'âge moyen des travailleurs est en hausse rapide, c'est grave?

C’est une constante, l'âge moyen des travailleurs a augmenté sensiblement au cours des cinq dernières années, pour se situer aujourd’hui autour de 42 ans. Soit un an de plus qu’il y a 5 ans. C'est le constat principal d'une analyse faite sur 238 000 contrats de travail à durée indéterminée. Mais ce qui est le plus frappant, selon Benoît Caufriez, directeur d'Acerta Consult, c'est la différence entre le secteur marchand et le non-marchand.

La moyenne, pour le marchand est de 41 ans et de 44 ans pour le non marchand. L’augmentation de l’âge est donc plus visible dans le non marchand. Il y a donc quand même trois ans de différence et on voit aussi que ça augmente plus vite dans le non marchand. Et si l’on se penche sur la commission paritaire 318, explique Benoît Caufriez, c’est bien dans le secteur de l’aide familiale et aux séniors que l’âge moyen est le plus élevé: 46 ans.

A 41 ans, le travailleur a encore un avenir professionnel de 26 ans

Ce qui amène Acerta à tirer la sonnette d'alarme. Le non marchand a, dit l’entreprise, urgemment besoin de sang neuf. La raison en est qu’un secteur où l'âge moyen des travailleurs est plus élevé rencontre plus de problèmes que les autres. A commencer par l’absentéisme. Du point de vue de l'entreprise, cela représente un inconvénient, mais, admet Benoît Caufriez, les travailleurs plus âgés ont une vraie valeur pour l'entreprise. "Une personne d’une quarantaine d'années disposera d'une belle expérience, qui peut être mise à profit par l'entreprise. On peut aussi mettre à profit son expérience pour former les jeunes, et il faut de toute façon un bon équilibre entre l'afflux de nouveaux employés et les personnes qui ont plus d'expertise dans l'entreprise." Et puis rappelons-le, à 41 ans ou 42 ans, un travailleur a encore devant lui une carrière professionnelle théorique de 25 ou 26 ans, ce qui n'est pas négligeable.

Pourquoi l’âge moyen du travailleur augmente?

Quels sont les éléments qui expliquent pourquoi l'âge moyen des travailleurs augmente ? Les mesures prises par les pouvoirs publics pour décourager les pensions anticipées en sont peut-être la cause.

Pour Acerta, l'autre élément est le fait que l'afflux des jeunes aurait été moins intense ces dernières années sur le marché du travail dans les entreprises et dans les organisations. Mais attention, si l'échantillon d'Acerta est énorme —près de 240 000 personnes — cet échantillon ne porte que sur des contrats à durée indéterminée. Or, on le sait bien, pour les jeunes travailleurs il est particulièrement difficile d'obtenir son premier CDI.