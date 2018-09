L'aérien: un secteur à deux vitesses

Le secteur aérien ne cesse de croître. L'année dernière, 4,1 milliards de voyageurs aériens ont été comptabilisés. C'est un chiffre impressionnant mais qui ne s'arrête pas là. En 2036, les prévisions s'accélèrent et le nombre de passagers atteindra 7,8 milliards à travers le monde. La moitié des nouveaux passagers viendront d'Asie. D'ici 20 ans, il faudra donc engager 800.000 pilotes supplémentaires.

Une santé de fer

Avec ce nombre de passagers, la santé financière du secteur aérien est très positive et en augmentation constante. En 2017, le chiffre d'affaires total des compagnies internationales atteignait 754 milliards de dollars et il devrait s'élever à 824 milliards de dollars cette année. Le secteur se porte donc très bien, mais il semble fonctionner à deux vitesses.

Si le tableau semble idyllique, les grèves à répétition frappent ce secteur depuis plusieurs mois. Que ce soit chez Air France pour tenter de préserver le salaire des pilotes par exemple ou encore chez Ryanair pour que le personnel obtienne des conditions de travail décentes, les remous sociaux sont nombreux. Les grèves ont aussi frappé Brussels Airlines, British Airways ou encore Lufthansa.

Une histoire de concurrence

Le modèle économique du secteur aérien a changé. Si Ryanair a créé le modèle low cost en 1985, des experts du secteur estime qu'il n'a pas vraiment évolué. Et ces dernières années, les compagnies à bas prix se multiplient. Il y en a 16 aujourd’hui en Europe. Les compagnies traditionnelles doivent donc s'adapter pour ne pas disparaître. Et la concurrence entre ces deux modèles est accrue. Il semblerait que ce soit les employés qui encaissent le choc car leurs conditions de travail ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore quinze ans de cela.