L'action Netflix à son plus bas niveau depuis juillet 2018 après des chiffres décevants

L'action du service de streaming Netflix a perdu plus de 11% jeudi matin à l'ouverture de la bourse à de New York. A 17h00, elle avoisinait les 322 dollars. Il s'agit de la perte la plus importante subie à Wall Street depuis juillet 2018, soit une perte de valeur de 15 milliards d'euros. Les chiffres décevants publiés mercredi sur le nombre de nouveaux clients payants expliquent cette déconvenue.

Le service de streaming a attiré 2,7 millions de nouveaux clients payants au deuxième trimestre, alors que la société tablait sur 5 millions. Au premier trimestre de cette année, ce nombre avait encore augmenté de près de 10 millions.

Netflix a également dû faire face à la perte de 130.000 clients sur son marché domestique américain, en raison de la hausse des prix et de la faiblesse de l'offre.

La plateforme compte maintenant près de 152 millions d'abonnés au total. Le bénéfice net de la société américaine s'est élevé à près de 271 millions de dollars et le chiffre d'affaires s'est établi à 4,9 milliards de dollars.