L'acquisition des Editions de l'Avenir et de L'Avenir Hebdo par IPM est approuvée

Le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a approuvé mardi l’acquisition de la société L’Avenir Hebdo SA et de la branche d’activités "presse" de la société Editions de l’Avenir SA par IPM Group SA, indique l’ABC dans un communiqué.

Le Collège a constaté, avec l’auditeur, que l’opération notifiée n’a pas d’effet de concentration susceptible de faire obstacle à l’approbation. IPM est un groupe diversifié, actif dans les médias, internet (notamment en immobilier), les voyages et les paris sportifs.

Dans le domaine des médias, il est l’éditeur des journaux "La Libre" et "DH/Les Sports" et des magazines hebdomadaires "Paris Match Belgique" et "Courrier International".

La concentration concerne le quotidien "L’Avenir", l’hebdomadaire "Le Journal des Enfants" et les magazines hebdomadaires "Moustique" et "Télé Pocket" ainsi que les activités publicitaires et les sites internet y afférents, rappelle l’ABC.