Krëfel rembourse (encore) votre télé si les Diables marquent 17 buts : décryptage d’une opération marketing

Plus que quelques jours avant le coup de sifflet de départ de l’Euro. Et si les Diables rouges marquent au moins 17 buts, Krëfel rembourse le prix d’achat du téléviseur. Une opération déjà menée lors de la Coupe du monde en 2018.

En 2018, lors du Mondial de foot en Russie, Krëfel avait lancé cette campagne de promotion plutôt surprenante. Certes, les Diables rouges ont terminé troisième, mais avec plus de 15 buts au compteur, ils ont permis à entre 2500 et 5000 clients — Krëfel est plutôt discret sur le nombre exact — de se voir rembourser leur téléviseur.

Fort de ce succès, Krëfel rempile, mais limite quand même l’action à 2500 télés, et elle met surtout la barre encore plus haut pour les Diables : il faudra 17 buts des Diables pour avoir son téléviseur remboursé.

L’objectif sera plus difficile à atteindre, d’autant qu’il n’y a pas de petite finale à l’Euro, donc moins de matches et moins d’opportunités pour marquer des buts.

Ça nous fait prendre des parts de marché en télé

"On y croit vraiment, précise Frédéric Berghmans, directeur de la communication de Krëfel. Les Belges sont encore plus forts qu’il y a trois ans, et donc on a rajouté un but à l’objectif par rapport à il y a trois ans. Ce n’est pas qu’on a fait des logarithmes incroyables, mais on a quand même réfléchi au fait que c’est possible. Quoiqu’il arrive, il n’y a pas de différence de prix pour Krëfel".

Car l’enseigne a pris ses précautions. "Vous pensez bien qu’on ne fait pas la loterie en se disant que s’ils marquent 17 goals, ça va nous coûter le prix de 2500 télés de 55 pouces. Je pense que ce serait un peu inconscient. Pour être tout à fait clair, on est couvert par une assurance. On travaille avec un courtier qui travaille avec des assureurs à Londres. Ça avait bien fait rire il y a trois ans, parce qu’on avait marqué le dernier but contre les Anglais, et c’était un assureur anglais qui avait finalement payé. Et donc, on paye une prime par rapport à un coût du risque".

Mais attention, l’argent n’est pas remboursé cash, il est rendu sous forme de bon d’achat, à dépenser chez Krëfel. Financièrement, l’enseigne s’y retrouve. Juste une bonne opération de marketing donc ?

"C’est vraiment une opération marketing. On ne va pas calculer le coût et le retour juste sur les 2500 télés vendues, mais c’est plutôt une opération sympathique, une opération d’image et du trafic de l’engouement par rapport à l’image de Krëfel. Et clairement, oui, ça nous fait prendre des parts de marché en télé, et c’est aussi le fait, en marketing, d’être top of mind, c’est-à-dire quand le consommateur pense à acheter un électro ou une télé, il pense en premier à Krëfel".