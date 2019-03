Konvivio, la start-up qui entre dans les immeubles

Près d’1,4 million d’appartements en Belgique… Près de 200.000 copropriétés et tant à la conception qu’à l’occupation d’un bien, une foule de questions sur la gestion administrative…

Fort d’une expérience dans un réseau d’agences immobilières, Frédéric de Bueger a créé Konvivio en octobre 2017 pour s’adresser directement aux utilisateurs d’un bâtiment : "Ils sont souvent oubliés. Ils doivent se réapproprier leur bâtiment et on a voulu leur donner les moyens d’en être à nouveau les maîtres, surtout dans des petites copropriétés. Depuis 2010, la législation sur la copropriété a changé à trois reprises, enchaîne le patron de Konvivio. En outre, le droit du bail a été régionalisé. "Nous leur proposons une boîte à outils, pour favoriser un côté pratique au quotidien et un peu de convivialité également au sein de leur immeuble."

Un PV sur un ticket de tram

Les outils de cette boîte à consulter sur la plate-forme de la start-up tiennent à la fois de l’administratif, du technique et de la comptabilité. « Comment organiser une assemblée générale, tenir une comptabilité, indexer son loyer ou adresser des rappels à un locataire. En Belgique, la taille moyenne d’une copropriété étant de sept appartements, les syndics d’immeubles sont en majorité des non-professionnels. » S’ils sont soumis à une pression, c’est plutôt celle des notaires qui vont leur demander les PV des dernières assemblées générales dans le cas d’une vente. Or, quelques syndics écrivaient ces PV sur un petit papier, un ticket de tram c’était suffisant aux yeux des copropriétaires avec lesquels ils s’entendaient bien. A présent, les banques aussi ont besoin d’un acte de base. La réglementation devient de plus en plus complexe.

Des réglementations proches

Financée par des fournisseurs (d’énergie, d’assurance, un peintre, un menuisier) prêts à intervenir au bénéfice des copropriétaires, la start-up ne se contentera pas de son activité en Belgique.

« Nous cherchons des partenaires opérationnels comme des sociétés de livraisons d’énergie, des banques, des assurances et des partenaires financiers. Et nous visons des marchés comme ceux de la France, des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, de l’Italie. Parce que les droits de copropriété et celui du bail se rapprochent du nôtre. » Les modifications régulières du droit belge ne nous font pas quitter ce peloton-là…