Kone: les travailleurs rejettent le projet d'accord

Les travailleurs de l'entreprise d'ascenseurs Kone, réunis en assemblée générale au Heysel mardi matin, ont rejeté à 53% le projet d'accord auquel étaient parvenus syndicats et direction lundi soir, a précisé la FGTB auprès de l'agence Belga. De Son côté, la direction "regrette" cette situation et dit prôner un dialogue "ouvert et constructif".

Le résultat de longues heures de négociations entre représentants du personnel et direction a été rejeté par 131 travailleurs, pour 117 qui se sont prononcés favorablement. Il s'agissait du deuxième projet d'accord entre les parties, le premier ayant été rejeté jeudi à 88%.

Une nouvelle réunion entre syndicats et direction est prévue ce mardi après-midi annonce le permanent FGTB Metal Bruxelles Grégory Dascotte.

Malgré le résultat du vote, les organisations ont demandé au personnel de reprendre le travail mercredi. Ils vont également se tourner vers le SPF Emploi pour une conciliation. Si celle-ci échoue, un préavis sera déposé, précise M. Dascotte.

Le mouvement de grève a été entamé spontanément mardi dernier pour s'opposer à un nouveau système de géolocalisation censé envoyer les techniciens réparateurs en mission.

Cette réorganisation du travail a mis en lumière d'autres problèmes au sein de l'entreprise, comme la charge de travail, le système d'évaluation, la valorisation des temps d'attente ou encore l'usage privé des véhicules professionnels, selon les syndicats.

Le pré-accord rejeté ce mardi prévoyait des avancées, comme le recrutement de trois travailleurs pour couvrir les maladies en plus des 17 déjà annoncés, ainsi qu'en matière d'évaluation, de rémunération des temps d'attente, d'indemnité kilométrique pour l'usage des véhicules professionnels et de compensation financière en fonction d'objectifs pour le système de géolocalisation, souligne le syndicat chrétien.

Selon ce dernier, des travailleurs occupés à la demande de leur chef et donc absents lors du vote auraient pu faire pencher la balance dans le camp du "oui".