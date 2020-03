Koenraad Debackere devient président de KBC

Thomas Leysen le 04 juin 2013 - © JONAS ROOSENS - BELGA

M. Leysen avait annoncé, le 21 juin 2019, qu'il souhaitait mettre fin à ses mandats de président du conseil d'administration de KBC Groupe, KBC Banque et KBC Assurances lors de l'assemblée générale du 7 mai 2020. Il occupe ces mandats depuis 2011.

Koenraad Debackere est actuellement administrateur non exécutif de KBC Groupe et de KBC Assurances. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 7 mai 2020 de lui accorder le statut d'administrateur indépendant. Le conseil d'administration le nommera ensuite président du conseil d'administration de KBC Groupe, KBC Banque et KBC Assurances dans le courant de l'année, lorsqu'il cédera ses fonctions de directeur général de la KU Leuven.

Dans l'intervalle, et à partir du 7 mai 2020, Philippe Vlerick, en tant que vice-président du conseil d'administration de KBC Groupe, assumera temporairement la présidence.