Kodak : Pourquoi la reconversion vers les composants pharmaceutiques interroge

C’est un ancien géant industriel déchu, qui pourrait bien retrouver de la vigueur : Kodak, l’ancien leader américain du cinéma et de la photographie devrait produire dans les années qui viennent des composants pharmaceutiques. L’intention : produire 25% des principes actifs utilisés dans les médicaments génériques produits sur le sol américain.

Surprenante mutation. L’entreprise était jusqu’à la semaine dernière avant tout un cas d’école : celui d’un nom célèbre pour son histoire – 132 ans au compteur tout de même – un nom qui a complètement loupé son virage technologique. Pour Kodak le passage aux appareils photo numériques, et l’arrivée des smartphones ont été dévastateurs. L’entreprise dépose le bilan en 2012.

Mais elle existe toujours. Kodak s’est extirpée de la faillite en restructurant, en revendant toutes les activités qui avaient fait sa renommée.

En revendant aussi plus de 1000 brevets, entre autres à Apple et Google. Kodak est aujourd’hui surtout active dans les services d’impressions pour d’autres entreprises.

De nombreuses mutations

Ce n’est pas le premier changement de stratégie pour Kodak. L’entreprise a essayé par deux fois de se lancer sur le marché des smartphones – sans succès. Elle a annoncé qu’elle lancerait sa propre cryptomonnaie le KodakCoin, qui n’a jamais vu le jour. Depuis quelques années, l’entreprise vivote, et peine à tenir la tête hors de l’eau, financièrement. Sacrée reconversion donc, pour le groupe dont l’objet principal devrait devenir la fabrication de composants pour des médicaments génériques.

Un nouveau départ ? Peut-être. Et l’image du phénix qui renaît de ses cendres est tentante. Mais ce n’est pas vraiment ce dont il est question ici. En réalité il s’agit surtout d’une grande opération américaine pour relocaliser la production de produits pharmaceutiques sur le sol américain.

Projet de relocalisation

C’est bien l’administration Trump qui est à la manœuvre et qui a annoncé il y a quelques jours un prêt de 765 millions de dollars à Kodak. Le gouvernement américain tente d’étendre la production nationale pour réduire sa dépendance à l’égard de pays étrangers.

Et en particulier vis-à-vis de la Chine. Objectif pour Kodak: produire, dans les 3 à 4 ans, jusqu’à un quart des principes actifs utilisés dans les médicaments génériques fabriqués aux Etats-Unis. C’est ambitieux. Et l’annonce du prêt a boosté le cours de Bourse de Kodak à Wall Street. L’action ne valait presque plus rien, elle était au plus bas en mars dernier, à 1,5 dollars, a flambé : + 1500% en une semaine. Le soufflé boursier, est déjà largement retombé depuis.

Manque d’expertise

D’abord, parce que Kodak n’a pas de réelle expertise médicale. Certes la photographie, c’est un peu de la chimie. Mais c’est un peu court. Certes, Kodak, dispose d’une ancienne filiale spécialisée en chimie et qui fabrique du matériel médical et d’ophtalmologie.

Mais cette filiale a été scindée du reste du groupe il y a plus de 25 ans et n’a même pas été sollicitée dans le cadre de cette nouvelle reconversion. Manque d’expérience et d’infrastructures chez Kodak, surtout comparé aux géants pharmaceutiques américains existants. Le premier choix d’envergure pour relocaliser des productions n’est-il pas synonyme de perte de temps ?

Délit d’initié ?

Ensuite, cette mutation vers le médical est déjà entachée de suspicions : L’action Kodak a commencé à grimper de manière significative avant que Donald Trump ne fasse l’annonce publique du prêt. La veille de l’annonce, le volume des échanges – le nombre d’actions Kodak vendues et achetées – a explosé (1,6 million d’échanges contre 70 à 80.000 d’habitude) et le cours augmentait déjà de 22%. Ce qui ressemble quand même très fortement… À un délit d’initié.

En bref, les observateurs sont plus que sceptiques. Que Kodak profite de fonds publics américains généreux est une chose, mais cela ne garantit pas que l’ancienne icône déchue traversera effectivement les âges grâce à une énième tentative de reconversion.