KLM supprime un vol entre Bruxelles et Amsterdam et le remplace par un service de train.

A partir de fin mars 2020, la compagnie aérienne KLM va supprimer un de ses vols quotidiens entre Bruxelles et Amsterdam. Les passagers utiliseront le train à grande vitesse Thalys pour les voyages entre Bruxelles-Midi et Schiphol, indiquent vendredi KLM et Thalys.

Actuellement, KLM opère cinq vols quotidiens aller-retour vers Schiphol. Un de ces vols, celui qui part en fin d’après-midi d’Amsterdam vers Bruxelles et repart en début de soirée, sera supprimé à partir du 29 mars 2020.

Les deux villes se trouvent à une distance de 150 km et les vols ne prennent parfois que 22 minutes.