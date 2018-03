KLM arrête la vente de cigarettes à bord de ses avions

A partir du 1er juillet, il ne sera plus possible d'acheter des cigarettes à bord des avions de KLM. La compagnie aérienne néerlandaise estime que la vente de cigarettes "n'est plus de notre époque". D'autres produits seront proposés à la place.

"KLM considère que la santé et le sport sont d'une importance capitale à nos yeux et la vente de cigarettes ne cadre pas avec cela", explique Boet Kreiken, le responsable de l'expérience client au sein de la compagnie.

KLM n'a pas souhaité préciser le montant que représente la vente de produits du tabac à bord de ses avions.