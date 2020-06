Klarna, fournisseur de services de paiement et d'achat, débarque en Belgique

Klarna, fournisseur de services de paiement et d'achat, arrive officiellement en Belgique jeudi, avec une offre appelée "Paiement dans 21 jours" qui permet d'acheter en ligne et de ne payer qu'après réception des articles. L'opération se fait sans frais ni intérêts, à condition de respecter le délai de paiement.

Dans ce projet, Klarna s'est associé à des chaînes comme H&M, A.S.Adventure et Omoda. D'autres marques suivront prochainement, promet l'entreprise. Parallèlement à l'offre, Klarna présente aussi l'application qui porte son nom et qui permet de suivre ses paiements et de payer les achats effectués.

85 millions d'utilisateurs

Fondée à Stockholm en 2005, l'entreprise dit afficher actuellement une valorisation post monétaire d'environ 5 milliards d'euros, ce qui la fait se présenter comme la plus grande FinTech privée en Europe. Plus de 85 millions de consommateurs utilisent Klarna dont le réseau compte plus de 200.000 enseignes et boutiques en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie et en Europe.

Parmi ces derniers, on trouve notamment H&M, Sephora, Michael Kors, Wayfair, IKEA, Expedia Group, Samsung, Microsoft, ASOS, Peloton, Boohoo, Sonos, RayBan, Levi's, Ticketmaster, Abercrombie & Fitch et Nike.