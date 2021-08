Kiri, glaces, Snickers et Bounty glacés : pourquoi sont-ils retirés des rayons ? Et est-ce dangereux de les consommer ?

La liste des aliments retirés des rayons des magasins à cause de l'oxyde d'éthylène ne cesse de s'allonger depuis plusieurs mois. Derniers en date : le Kiri, le fromage à tartiner apprécié des enfants, et des glaces La Laitière ou chocolats Milka et Toblerone. Comment expliquer ces retraits de produits? Est-ce dangereux de les consommer ?

Un gaz cancérigène

Tout commence en septembre 2020, quand l'Afsca découvre des traces élevées d'oxyde d'éthylène dans des lots de graines de sésame en provenance d'Inde. L'alerte est donnée au niveau européen et, à la moindre alerte de trace d'oxyde d'éthylène, le cycle des retraits de produits s'enclenche : crèmes glacées, fromages à tartiner, barres de céréales disparaissent de la vente.

"L'oxyde d'éthylène est un gaz qui a des propriétés anti bactériennes, anti virales et anti fongiques, et est surtout utilisé pour désinfecter le matériel hospitalier et les containers", explique Jan Tytgat, professeur de toxicologie et de pharmacologie à la KU Leuven .

L'utilisation de ce gaz dans les aliments est interdit par l'Union européenne depuis 2011 car il est cancérigène. "Une tolérance de 0,05 milligramme par kilo était cependant autorisée mais les graines de sésame en contenaient 185 mg par kilo", nuance Jan Tytgat.

Les risques pour le consommateur

L'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité et le contrôle alimentaire, précise : "En général, les graines de sésame sont utilisées en petites quantités dans de nombreux produits finis, ce qui explique le nombre de produits qui font l’objet d’un rappel. En plus des graines de sésame, les analyses ont été étendues à d'autres types de produits - essentiellement des épices et graines sur lesquels on pourrait retrouver des résidus d’oxyde d’éthylène."

Le risque pour le consommateur est plutôt une exposition chronique, "il y a peu de risque d'intoxication aigüe qui se traduit par des maux de tête, des nausées, des vomissements", rassure Jan Tytgat. Heureusement, les cas d'intoxication aigüe sont donc très rares.

Si on a acheté l'un des produits concernés, il faut le ramener au magasin. On peut aussi trouver la liste sur le site de l'AFSCA qui invite d'ailleurs les consommateurs à la consulter régulièrement.

Une concertation européenne

La Commission européenne a décidé que les graines de sésame importées d'Inde depuis le 26 octobre 2020 devaient être accompagnées d'un certificat officiel et d’un rapport d’analyse qui garantissent leur conformité aux normes européennes. En plus de cette certification obligatoire, tous les États membres de l'Union européenne ont augmenté la fréquence des contrôles aux postes de contrôles frontaliers.

L'AFSCA recommande également aux entreprises qui travaillent fréquemment avec des produits provenant de pays où l'utilisation de l'oxyde d'éthylène est autorisée, d'effectuer des analyses sur cette substance. Les entreprises sont les premières responsables de la mise sur le marché de produits sûrs et il est dans leur intérêt de procéder à ces analyses.