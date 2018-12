Kinepolis reprend deux complexes en Espagne

Le groupe Kinepolis a conclu un accord portant sur la reprise de deux complexes cinématographiques, l'un situé à Barcelone et l'autre à Valence, a annoncé mardi la société belge. La transaction, estimée à 25,8 millions d'euros, doit encore être approuvée par l'autorité de la concurrence espagnole.

Les deux complexes font partie du groupe "El Punt" qui appartient à la famille Sallent. "Le mégaplex 'Full' de Barcelone compte 28 salles et 2.689 places assises. Ce deuxième plus grand cinéma d'Espagne, après le Kinepolis Ciudad de la Imagen à Madrid, accueille chaque année plus de 1,3 million de visiteurs", explique Kinepolis.

Le complexe "El Punt Ribera" se situe dans une zone commerciale à Alzira, à 44 km au sud de Valence. Le cinéma, dont l'immobilier a été acquis, compte 10 salles et 2.528 places assises. Il accueille chaque année plus de 300.000 visiteurs.

Le groupe belge compte déjà six cinémas en Espagne, soit une centaine d'écrans. Après cette nouvelle acquisition, il gérera les trois plus grands cinémas dans ce pays, à savoir Kinepolis Ciudad de la Imagen à Madrid, le Full à Barcelone et Kinepolis Valence.