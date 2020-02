Kinepolis dans le vert en 2019, avec 13% de visiteurs en plus

Kinepolis a enregistré l'an dernier un chiffre d'affaires en hausse de 15,9%, à 551 millions d'euros, et un résultat d'exploitation (ebit) qui a bondi de 23,8%, à 101 millions d'euros, indique le groupe jeudi par communiqué. Le nombre de visiteurs a également augmenté de 13,3%, à 40,3 millions de personnes sur l'année, notamment grâce à des blockbusters internationaux qui ont connu un grand succès.

Le bénéfice net, lui, affiche +14,7%, à 54,4 millions d'euros.

"La poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie d'entreprise, axée sur de nouvelles sources de revenu et la baisse annuelle de notre Point Mort à travers la mise en œuvre de petites améliorations, nous permet d'obtenir des résultats solides depuis 13 années consécutives", a souligné le CEO de Kinepolis, Eddy Duquenne.

2019 a notamment été marquée par l'ouverture de nouveaux complexes cinématographiques en France (Servon) et au Canada (Regina et Calgary Market Mall), l'acquisition des cinémas El Punt à Barcelone et Alzira (Espagne) mais aussi du cinéma Arcaplex à Spijkenisse (Pays-Bas) ainsi que l'entrée sur le marché américain avec la reprise de MJR Digital Cinemas dans le Michigan. "Nous réalisons à présent déjà 30 % de notre chiffre de fréquentation sur le marché nord-américain. Dans ce cadre, il est encourageant de constater que le déploiement de notre stratégie d'entreprise et de nos concepts au Canada se déroule bien", note encore le CEO.

Des films à grand succès tels que "Le Roi Lion", "Avengers: Endgame", "La Reine des neiges II", "Joker" et "Star Wars: L'ascension de Skywalker" sont en partie responsables des bons chiffres du deuxième semestre.

En Belgique, la baisse de visiteurs enregistrée pendant le premier semestre (-10,7%) a été compensée par un deuxième semestre "solide", grâce au succès de, entre autres, "FC De Kampioenen 4: Viva Boma! ". Au total, 8,12 millions de cinéphiles se sont rendus dans les salles belges, soit 1,6% de plus qu'un an auparavant. La Belgique a d'ailleurs réalisé 30,3% du chiffre d'affaires du groupe.

Enfin, le groupe se réjouit de la décision rendue par la cour d'appel de Bruxelles en octobre dernier. Cette dernière a levé "la condition qui empêche Kinepolis de réaliser une croissance organique en Belgique". L'Autorité de la Concurrence a dès lors décidé qu'à partir du 12 août 2021, Kinepolis sera libre d'ouvrir de nouveaux complexes cinématographiques en Belgique.

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 13 mai 2020 le paiement d'un dividende brut d'un euro par action pour l'exercice 2019 (+8,7%).