KFC débarque en Belgique, le marché du fast-food saturé mais toujours intéressant

Son enseigne est mondialement connue : un homme, lunette de vue sur le nez , barbichette blanche , le tout avec un tablier rouge et une chemise blanche. Après une apparition dans nos rues dans les années 70. La chaîne de fast-food américaine Kentucky Fried Chicken, connue sous le nom KFC, revient en Belgique. L'enseigne spécialisée dans les plats à base de poulet frit va tenter de se faire une place dans un marché qui fourmille de concurrents.

Le premier restaurant KFC devrait voit le jour, chez nous, au printemps 2019 à Bruxelles. La Belgique était l'un des derniers pays européens où la chaîne était encore absente. Au total l'entreprise annonce l'ouverture de 150 enseignes, le plus souvent des franchisés. Une arrivée dans un marché saturé mais pour Pierre-Alexandre Billiet, directeur général de la revue Gondola, ouvrir un fast-food est encore intéressant aujourd'hui : " Le consommateur n'a pas le temps ou ne prend pas le temps de préparer un repas. Ajouter à cela une pression sur le pouvoir d'achat, et vous allez automatiquement vous dirigez vers des fast-food de tous types (...) De plus certains grands rois du fast-food ont perdu de leur suprématie."

Un plaisir pour certains consommateurs

Aujourd'hui, chaque consommateur est invité à consommer plus sainement. Le bio fait son apparition dans les grandes surfaces, les fruits et les légumes sont les stars des publicités. Mais pourtant, le consommateur ne se détourne pas de la nourriture rapide que l'on retrouve dans les grandes chaines de fast-food : "C'est le phénomène de l'indulgence. Le consommateur aura fait un effort durant 4 jours par exemple. Et le 5ème jour, il aura envie de se faire plaisir" explique Pierre-Alexandre Billiet. Et le fast-food représente un plaisir facile d'accès pour certains consommateurs.