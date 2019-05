La digitalisation du secteur bancaire fragilise les agences - JT 19h30 - 16/03/2019 Nous vous annoncions vendredi que 40% des agences BNP Paribas Fortis vont fermer dans les deux prochaines années. Une tendance générale dans le secteur bancaire. Si beaucoup d'entre nous tiennent encore à se rendre à l'agence, il faut constater que ceux qui n'y vont plus du tout sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, notre premier interlocuteur, c'est souvent notre smartphone.