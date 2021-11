KBC reprend la filiale bulgare de la Raiffeisenbank pour un milliard d'euros

KBC a annoncé lundi la reprise de la filiale bulgare de la Raiffeisenbank à Raiffeisen Bank International, basée en Autriche. Le montant de la reprise est estimé à 1,015 milliard d'euros. La transaction, qui doit être bouclée mi-2022, porte également sur les sociétés détenues à 100% par Raiffeisenbank, à savoir Raiffeisen Leasing Bulgaria, Raiffeisen Asset Management, Raiffeisen Insurance Broker et Raiffeisen Service.

Sixième banque de Bulgarie, Raiffeisenbank propose une gamme complète de services bancaires, de gestion d'actifs, de leasing et de courtage d'assurances aux particuliers, aux PME et aux entreprises. Elle exploite un réseau de 122 agences bancaires à travers le pays, complété par un réseau d'agents composé de consultants en services bancaires mobiles, de partenaires externes et d'intermédiaires de crédit. Elle emploie 2.500 personnes pour 635.000 clients, détaille KBC dans un communiqué.

Le groupe bancaire belge poursuit ainsi son développement en Bulgarie où il est actif depuis 2007. Aujourd'hui, KBC Groupe est présent en Bulgarie par l'intermédiaire de United Bulgarian Bank (UBB), DZI (assurance), UBB Interlease, UBB Pension Insurance, UBB Asset Management, UBB Factoring, UBB Insurance Broker et KBC Branch Bulgaria.

La reprise annoncée lundi devrait permettre à KBC de "consolider davantage sa position de premier groupe financier intégré en Bulgarie".