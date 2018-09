Kaepernick, égérie de Nike, crée la polémique: bad buzz ou pompe à fric? 

Kaepernick, le joueur de football américain le plus détesté des Etats-Unis, est, depuis lundi, le personnage vedette d'une publicité du géant Nike. Applaudie par les uns et vilipendée par les autres, cette campagne fait le buzz. Mais avec le risque, pour Nike d’en subir les conséquences au niveau des ventes. Un risque maîtrisé?

Nike est l'un des équipementiers de la puissante NFL, cette Ligue que Kaepernick poursuit en justice. Nike s'expose aussi au courroux de Donald Trump. Car pour le président, les gestes du sportif sont une insulte aux militaires qui ont servi et trouvé la mort sous le drapeau américain. Dans les faits, Colin Kaepernick avait mis un genou à terre pendant l’hymne américain pour protester contre le racisme et les violences policières

Nike cible les jeunes sensibles aux inégalités sociales

Mais cela ne semble pas incommoder le leader mondial de la chaussure de sport. Ne serait-ce que parce que deux tiers des clients de Nike ont moins de 34 ans.

"Kaep" est un personnage particulièrement clivant, avec 54% des Américains opposés au mouvement de protestation qu’il a initié. Mais les chiffres varient grandement selon l’affiliation politique, l’ethnie et surtout l’âge des consommateurs, avec une nette majorité des 18-34 ans qui soutiennent le joueur. Et, selon le cabinet NPD, deux tiers des clients de Nike américains ont moins de 34 ans. Le groupe estime que les moins de 25 ans constituent 45% de sa clientèle, ce qui devrait limiter l’impact financier d’un quelconque boycott. Par ailleurs, selon l’Apex Marketing Group, la campagne Nike a déjà généré l’équivalent de 43 millions de dollars de publicité gratuite. Et 75% de buzz positif ou neutre, selon cette fois Bloomberg.

Le choix de la mauvaise réputation

Pour Anne-Catherine Layahe, consultante, formatrice en communication et collaboratrice didactique à l'UNamur, Nike fait le choix de la mauvaise réputation. "Nike choisit d’être impopulaire. Et faire ce choix est très populaire pour ce type d’entreprises, les très grosses marques qui peuvent se le permettre. Pour Nike, à ce stade-là de popularité et de puissance économique, le choix d’être impopulaire n'est pas nuisible. Et quand vous voyez ces jeunes qui tiennent de manière très très visibles leurs baskets et qui les brûlent, pendant longtemps, vous voyez la basket. Et l’humain a naturellement tendance à ne pas retenir la négation ."

Rupture avec les années Jordan

Nike met ainsi un terme à l’époque plus lisse de Michael Jordan, qui fut longtemps l'ambassadeur de la marque. Pour Kelly O'Keefe, professeur et chef du Brandcenter of Creative Brand Management, Nike veut clairement renforcer son image de Nike auprès des "millenials" (18-35 ans) de la population noire et des stars de basketball et de football américain. Ce faisant Nike s’oppose à Adidas dont l’égérie Kanye West est, au contraire, un des soutiens du président Trump. Clivage économique et sportif se renforcent.

Kelly O'Keefe a déclaré que "Nike n'aurait jamais choisi de s'immiscer dans ce débat (sur les violences policières) s'il n'y avait pas été forcé".