Jusqu'à 18 tonnes d'eau et 1250 m²: le plus grand studio de cinéma aquatique d'Europe implanté à Vilvorde

La Belgique dispose dorénavant du plus grand studio de cinéma aquatique d'Europe. D'une profondeur maximale de 10 mètres et d'une superficie pouvant atteindre 1250 mètres carrés, le studio implanté à Vilvorde permet de tourner tous les effets aquatiques à l'intérieur, ce qui constitue un atout majeur, a indiqué mercredi la société Lites, propriétaire des lieux, au cours d'une conférence de presse.

"En tant que caméraman sous-marin, j'ai constaté que les studios intérieurs existants étaient inadéquats pour les grands effets aquatiques. Un studio extérieur permet de faire beaucoup plus de choses, mais il présente des inconvénients: eau trop froide, peu de contrôle sur la qualité de l'eau et météo imprévisible. Le tournage de scènes sous-marines importantes nécessite donc beaucoup de temps et de travail, elles sont dès lors chères et leur production incertaine", explique Wim Michiels, CEO de Lites. "Le Lites Water Studio offre une sécurité et une stabilité beaucoup plus grandes de sorte que les scènes puissent être tournées dans le cadre du budget initialement prévu."Les nouvelles installations permettent notamment de chauffer l'eau à 32 degrés en permanence, un avantage lors du tournage de longues scènes sous-marines, et de simuler différentes conditions météo (de nuageux à ensoleillé) ou de changer l'aspect de l'eau (de cristallin à pollué, de rivière à océan). Jusqu'à 18 tonnes d'eau peuvent par ailleurs tomber depuis trois tours équipées de tremplins réglables.