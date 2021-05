Job d’étudiants pour cet été : quels sont les secteurs qui recrutent en ce moment ?

D’habitude, les embauches de jobistes pour juillet et août sont bouclées à Pâques. Mais, cette année, les employeurs ont surtout attendu de voir venir. A l’approche de l’été et avec les derniers assouplissements annoncés, l’activité reprend. Le sujet était au cœur de la séquence "Le marché matinal" ce vendredi sur La Première.

L’atmosphère dans le secteur intérim a bien changé cette semaine. Sur les sites d’annonces, on se bouscule au portillon parce que les mesures de déconfinement progressif qui ont été annoncées la semaine dernière ont pas mal éclairci les perspectives pour l’été.

Jusqu’ici, c’était assez flou. Les gens attendaient, peu de monde recrutait. Horeca, festivals, culture, parcs d’attractions, entreprises… De manière générale, tous ces pourvoyeurs de jobs étudiants connaissent les conditions auxquelles elles peuvent ouvrir ou pas cet été. Ils peuvent mieux anticiper leurs besoins en personnel. Des postes s’ouvrent pour le moment. C’est très notable depuis le comité de concertation de la semaine dernière. Même si le secteur n’a pas encore de chiffres précis.

De l’Horeca aux soins de santé

L’avantage des étudiants, c’est leur flexibilité. Ils travaillent le soir, le week-end, c’est du travail à la journée parfois. Même si beaucoup d’entreprises sont en difficulté, il faut bien qu’elles tournent.

"L’incertitude liée à l’évolution du virus favorise plus que d’habitude le travail étudiant parce qu’il est souple, parce qu’il est flexible. C’est sans doute plus facile que de remettre au travail des travailleurs habituels dans un certain nombre de cas. C’est particulièrement vrai dans l’Horeca", souligne Arnaud Le Grelle, le responsable francophone de Federgon, la fédération des prestataires de services RH.

Les jobs d’été se trouvent aussi dans les services : les administrations, la logistique, la livraison, l’industrie. Sans oublier le secteur des soins de santé, observe Arnaud Le Grelle. "Le soin n’était pas un grand pourvoyeur de travail étudiant. La pandémie a décuplé les besoins, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de soins, dans les maisons de repos. Et donc plus qu’avant, ils ont fait appel à du personnel aussi bien spécialisé, mais également personnel dans la logistique, au niveau cuisine, entretien, etc. Ça participe sans doute aussi d’une ouverture sur une gestion plus flexible de leur main-d’œuvre."

Rappelons que le gouvernement, dans sa batterie de mesures de soutien aux travailleurs, aux employeurs et à l’économie en général, a augmenté le quota d’heures que les étudiants peuvent prester chaque trimestre. Encore un petit coup de pouce pour le secteur donc.