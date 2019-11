Jean-Paul Van Avermaet nouveau CEO de bpost

Le conseil d'administration de bpost a décidé de nommer Jean-Paul Van Avermaet au poste de CEO du groupe bpost. Il succèdera à Koen Van Gerven dont le mandat s'achève le 26 février prochain, a annoncé mercredi bpost après clôture de la bourse.

Jean-Paul Van Avermaet, 52 ans, occupe actuellement la fonction de Managing Director dans l'entreprise spécialisée en solutions de sécurité G4S. Il est titulaire d'un master en ingénierie commerciale de la KU Leuven et d'un MBA de la Vlerick Business School. Avant de rejoindre G4S, il a occupé plusieurs postes exécutifs dans les secteurs de la restauration pour des compagnies aériennes et ferroviaires, du commerce de détail et de l'hôtellerie, précise bpost.

"bpost est une belle entreprise dotée d'une base solide, dont chaque collaborateur peut être fier. Dans un monde en cours de numérisation comptant de nombreux autres défis sociétaux, nous ne pouvons réussir qu'en investissant toute notre énergie dans un service clients qualitatif, dans des collaborateurs engagés et responsabilisés et des résultats financiers sains. C'est pourquoi nous continuerons à transformer l'entreprise en nous appuyant plus avant sur une culture de l'innovation et de l'agilité afin de relever les défis à venir", a déclaré Jean-Paul Van Avermaet.