Je télétravaille, à quelles primes, indemnités, compensations… ai-je droit ?

De nombreux travailleurs sont (re) passés en télétravail depuis qu’il est à nouveau obligatoire là où cela est possible. Cela représente parfois un petit budget : achat de bics, de cartouches d’encre, augmentation de la facture d’électricité, d’Internet, de chauffage… Parfois de plus gros achats : un deuxième écran, une chaise de bureau ergonomique, une imprimante, un micro-casque… Ai-je le droit de demander à mon employeur de me rembourser cela ? Il existe deux cas de figure bien différents et la réponse à la question dépend de celui dans lequel vous vous trouvez. Mode d’emploi.

Le télétravail structurel

Bien souvent, il était déjà pratiqué avant le confinement. Le télétravail structurel est régulier, constant et permanent. Il est encadré par une convention entre le travailleur et l’employeur qui en précise les conditions (nombre de jours, lieu autorisé, matériel fourni…). Dans ce cas, l’employeur doit intervenir dans les frais engendrés ou fournir toutes les ressources nécessaires au travail à domicile. En tout cas, le travailleur n’a pas à assumer de frais dans l’exercice de son travail, c’est la loi.

Si l’employeur décide d’intervenir dans les frais, le montant de cette intervention forfaitaire est précisé dans la convention. Pour autant qu’au moins 5 jours de télétravail par mois soient prévus, le fisc et l’ONSS autorisent un forfait mensuel de maximum 129,48€ pour les frais de bureau (chauffage, électricité, encre, papier…) qui sera exonéré. C’est donc du net dans la poche du travailleur.

Le télétravail occasionnel

C’est le télétravail qui n’est pas formalisé avec l’employeur mais qui doit se pratiquer quand cela s’impose, en cas de force majeure. Il est irrégulier, ponctuel en fonction des circonstances. Il n’est pas encadré par une convention puisque, par définition, il est mis en œuvre au pied levé. Dans ce cas, l’employeur n’a pas l’obligation d’intervenir dans les frais engendrés. Puisqu'il est occasionnel, il ne devrait pas, normalement, occasionner de frais, ou très peu.

Le télétravail covid : occasionnel ou structurel ?

C’est à l’appréciation de l’employeur. C’est lui qui décide. Si vous n’avez pas de convention écrite (télétravail structurel) et que le travail à domicile est donc considéré comme occasionnel pour cas de force majeure (covid), l’employeur décide lui-même s’il intervient dans les frais de télétravail, il n’a pas d’obligation de le faire. L’employeur est donc légalement en droit de refuser d’intervenir dans vos dépenses de télétravail dû au confinement.

"En temps normal, pour du télétravail occasionnel, le travailleur n’est pas supposé engager des frais, ou très peu, explique Valérie t’Serstevens, Legal consultant chez SD Worx. Aujourd’hui, le problème, c’est que, certes, on est dans un cas de force majeure mais qui dure depuis tellement longtemps que forcément il engendre des frais".

L’employeur peut donc quand même, sur base volontaire, décider d’octroyer un forfait "télétravail". Dans ce cas, il peut le faire aux mêmes conditions que celles du télétravail structurel (au moins 5 jours par mois à concurrence de maximum 129,48€ mensuels exonérés).

"Il n’existe pas, pour le moment, de législation spécifique "télétravail covid" regrette Catherine Mairy, Legal Expert chez Partena Professional. Ça clarifierait les choses. On doit donc faire avec les règles qui existent. Dès lors, ce qu’on conseille aux employeurs c’est que s’ils pratiquaient déjà le télétravail avant le covid, qu’ils continuent de le pratiquer aux mêmes conditions. Si par contre c’est nouveau et qu’ils considèrent ce travail à domicile comme occasionnel vu les circonstances, alors effectivement, ils n’ont pas d’obligation d’intervenir dans les frais".

Clarifier les choses

La question qui se pose, c’est combien de temps le télétravail covid, qui dure quand même depuis plusieurs mois maintenant, sera considéré comme un cas de force majeur. Est-ce qu’un jour, il ne faudra pas le considérer comme structurel ? "On a encore peu de recul concède Valérie t’Serstevens. Il faut donc discuter. Si le travailleur constate que le télétravail jugé occasionnel engendre beaucoup de frais, il faut trouver un accord avec son responsable pour qu’il intervienne. Il faut trouver l’équilibre entre l’employeur qui n’a pas d’obligation stricto sensu d’intervenir et le travailleur qui ne doit pas subir de frais dans le cadre de son travail".

A défaut de règles spécifiques, de plus en plus d’entreprises, pour clarifier les choses, signent d’ailleurs ces dernières semaines, avec leurs travailleurs, des conventions pour passer de télétravail "occasionnel" à "structurel".

Me faire rembourser avec une note de frais ?

C’est une alternative : se faire rembourser une dépense de télétravail sur base d’un justificatif. Mais là aussi, il y a des limites. D’abord, comment établir, dans une facture d’électricité ou de chauffage, quelle part revient à l’employeur pour le télétravail ? Deuxièmement, c’est plus contraignant : pour chaque bic, chaque bloc de feuille, il faut introduire une demande et fournir le ticket de caisse, "ça devient vite très lourd administrativement" constate Catherine Mairy. Et puis, il faut évidemment que cela corresponde à des frais réels, qui sont justifiés par le télétravail, pas toujours facile à prouver". Mais si c’est bien le cas, le remboursement ponctuel peut constituer un compromis entre ne rien payer au travailleur et un forfait mensuel.

Et pour les plus gros achats : chaise, écran, bureau…?

Le forfait mensuel est prévu pour couvrir les petits achats de fourniture de bureau. Pour les plus gros achats, il faut agir en accord avec l’employeur. Soit il accepte, préalablement, un remboursement sur base d’un justificatif, "évidemment, il faut être raisonnable précise Valérie t’Serstevens. Il ne peut pas y avoir d’enrichissement personnel dans le chef du travailleur".

Soit l’employeur décide de fournir lui-même le matériel "Une entreprise pourrait préférer acheter elle-même un lot de chaise ergonomique à meilleur prix et les distribuer plutôt que de rembourser individuellement les travailleurs".

En tout état de cause, vu l’absence de règles ad hoc, et la précipitation dans laquelle des milliers d’entreprises ont découvert le télétravail, aujourd’hui, c’est le bon sens et le dialogue qui prévalent pour que chacun y trouve son compte. Les partenaires sociaux, de leur côté, tentent de formaliser des règles plus précises pour encadrer le télétravail et ses coûts.