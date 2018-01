Japon: l'équivalent de 430 millions d'euros en crypto-monnaie dérobé par des pirates informatiques

C'est le casse du siècle dans l’univers des crypto-monnaies : au Japon, l’équivalent de 430 millions d’euros a disparu.

La monnaie volée est le NEM, pour " New Economy Movement ". Elle a été créée en Indonésie en 2015. C’est la 10ème monnaie virtuelle par ordre de grandeur. La première est le bitcoin.

Une bourse virtuelle s’est fait hacker

Vendredi, la plate-forme japonaise, Coincheck a suspendu ses échanges de N.E.M, puis d’autres monnaies virtuelles, sauf le bitcoin.

"Nous avons suspendu les dépôts et retraits, les achats et ventes de NEM. Nous sommes désolés de vous causer de gros ennuis et des soucis", a affirmé Coincheck dans une série de tweets.