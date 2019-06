Jamais la Belgique n'a attiré autant d'investisseurs étrangers

L’année dernière, 278 investisseurs étrangers ont confirmé leur intention d’investir chez nous, c’est 29% de plus qu’en 2017 qui était déjà une année record. Ces projets devraient créer 7363 emplois. C’est la conclusion de la cuvée 2019 du Baromètre de l’attractivité de la Belgique publié chaque année par le cabinet d'audit et de conseil EY. Ces investissements, c’est par exemple Alibaba à Liège, Thunder Power sur l’ancien site Caterpillar à Gosselies, Inovyn sur l’ancien site de Solvay à Jemeppe-sur-Sambre ou Google à Saint-Ghislain (qui après son annonce d’investissement de 2018 a ajouté 600 millions d’investissement ce lundi mais qui ne sont donc pas pris en compte dans ce baromètre qui fait état de l’année 2018).

La qualité des travailleurs belges attire

La première explication à cette croissance de l’attractivité de la Belgique à l’étranger c’est la qualité du travail des travailleurs belges. C’est la première raison évoquée par les investisseurs étrangers lorsqu’on leur demande ce qui les attire chez nous. "La qualité de notre main-d’œuvre est reconnue insiste Marie-Laure Moreau, managing partner chez EY. On a un soutien à l’innovation qui est important en Belgique. Et donc c’est clair, si les investisseurs étrangers investissent ici c’est d’abord pour la qualité de la main-d’œuvre. On doit donc, certainement continuer de miser sur le soutien à l’innovation".

La fiscalité des entreprises a évolué aussi ces dernières années. La réforme de l’ISOC engagée par le gouvernement fédéral a fait diminuer l’impôt sur le bénéfice des sociétés en faisant passer le taux de base de 33,99% à 29% en 2018 puis 25% en 2020. Pour Marie-Laure Moreau c’est une autre explication à cette croissance des investissements étrangers : "L’impôt des sociétés a diminué chez nous, cette mesure a eu un effet sur l’attractivité de notre pays".

Et puis, troisième explication, le Brexit qu’on a souvent présenté comme une catastrophe économique : "On voit quand même qu’en fait, le Brexit a attiré des investisseurs étrangers chez nous s’étonne Marie-Laure Moreau. D’une part, les investissements britanniques ont augmenté chez nous, ils passent de 13 projets en 2017 à 25 en 2018. En même temps, on voit que les investissements étrangers aux Royaume-Uni chutent. Ces investisseurs sont allés ailleurs, en Irlande essentiellement mais chez nous aussi, on en profite. Et puis on voit, si on regarde la nature de ces investissements, qu’il y a une forte croissance d’installation de quartier généraux d’entreprises en Belgique, on passe de 4 à 19 en un an. C’est certainement une conséquence du Brexit". Sont ici visés les centres de décisions établis à Londres dont les entreprises ont déjà anticipé le Brexit et voulaient garder un pied dans l’Union européenne et ont donc déménagé sur le continent, à Bruxelles pour certains d’entre eux.

De grosses différences régionales

Sur les 276 projets d’investissements étrangers annoncés en 2018 en Belgique, 169 le sont en Flandre, 61 à Bruxelles et 48 en Wallonie. "C’est clair, la Flandre reste supérieure à la Wallonie sur le plan de l’économie constate Marie-Laure Moreau. La Flandre est à un stade d’avancement beaucoup plus important, on y voit des entreprises plus matures qui récoltent les fruits des investissements passés. En Wallonie on est en train d’ensemencer, la récolte ce sera pour plus tard. Mais je suis optimiste parce qu’on voit que le paysage économique commence à se transformer. La Wallonie a un passé plus manufacturier, aujourd’hui il devient plus technologique et c’est important d’attirer des investissements dans ce domaine".

Au total, les services aux entreprises, le transport et la logistique, et l’agroalimentaire ont été les secteurs où les entreprises étrangères ont le plus investi. Ce sont les Etats-Unis qui ont le plus investi en Belgique avec 51 projets puis la France (44) et les Pays-Bas (32).