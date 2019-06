Jacques Crahay (UWE) : « Je reste pantois devant le déficit budgétaire »

Jacques Crahay, le président de l’Union wallonne des entreprises (UWE), est l’invité du Grand Oral RTBF-Le Soir ce samedi 8 juin à 9h10 sur La Première. Le patron des patrons wallons a développé ses priorités en matière d’emploi et manifesté sa surprise concernant les chiffres du déficit budgétaire.

Interrogé sur la façon dont il faut trouver les fonds pour lutter contre le déficit budgétaire, Jacques Crahay marche sur des œufs : "On n’est pas tout à fait prêts à de nouveau rentrer dans une lutte pour avoir des réductions de cotisations sociales. Sauf à les rééquilibrer. Cela me semble extrêmement important. Le tax-shift qui a été opéré nous semble aller dans le très bon sens. Mais voilà, vis-à-vis d’un déficit de 9 milliards, moi je reste pantois. Donc il va falloir prendre des décisions lourdes. Et je pense que les entreprises sont plutôt à vouloir participer à la discussion que de venir comme des matamores pour dire 'Il suffit de faire ceci, ou il suffit de faire ça, et tout ira bien !' "

Il a dit

Sur les possibilités de coalition en Wallonie, il lui est demandé si un gouvernement incluant le PS serait effrayant pour l’UWE. Il répond : "Non, pas du tout. D’une manière générale, les patrons sont habitués aux coalitions. Donc, ce qu’ils regardent, évidemment, c’est le programme, et quels seront les éléments qui les concernent dans la déclaration politique régionale. Par rapport au PTB, il n’y a pas forcément de frayeur, non. Je pense que le vote des électeurs n’est pas forcément axé sur le programme du PTB, mais il y a eu un vote de rejet. Il y a évidemment des choses qui nous hérissent dans leur programme, mais je pense que toute façon ce n’est pas applicable ce n’est pas chiffré".

Sur la concertation sociale, Jacques Crahay prône davantage de dialogue : "On est dans la même situation au niveau fédéral qu’au niveau régional, c’est-à-dire qu’on observe des déficits croissants. Mais on ne peut plus perdre de temps. On ne peut plus perdre d’énergie. Il faut y aller ! Et la meilleure chose à faire, c’est de travailler ensemble à une vision commune. C’est pour ça que l’Union wallonne des entreprises est très désireuse d’avoir des dialogues qui atténuent les tensions".

Enfin le président de l’UWE a pu développer sa vision du travail en entreprise, qui, selon lui, est en pleine évolution : "Je pense que les choses deviennent de plus en plus complexes. Et par conséquent, le sens de ce que l’on fait disparaît vite si on ne participe pas directement au changement. Et pour participer au changement, il faut notamment de l’information, pour comprendre ce qu’il se passe à l’extérieur de l’entreprise. Si on est limité à la connaissance de sa zone de travail, on ne comprend pas pourquoi on doit changer tous les jours ceci ou cela. Et c’est ça qui crée des tensions."