Ivanka Trump se retire du monde de la mode

La fille du président américain Donald Trump, Ivanka a décidé de mettre un terme aux activités de sa marque de vêtements, de chaussures et d’accessoires. Elle souhaite se consacrer pleinement à ses activités à Washington. Elle est conseillère non rémunérée à la Maison Blanche.

Dans un communiqué publié mardi soir, elle écrivait ceci: "Après 17 mois à Washington, je ne sais pas si je reprendrai un jour cette activité, mais je sais que jusqu’à nouvel ordre, mon attention se porte sur ce que je fais ici. Cette décision est la seule voie juste pour mon équipe et mes associés"

Les 18 employés de la société vont donc être licenciés. Mais il pourrait aussi y avoir une autre explication: la politique menée par son père, le président des Etats-Unis.

Zappée par des marques et chaînes américaines

La campagne électorale de 2016 avait dopé les ventes d’Ivanka Trump. Mais la manière de gouverner de Donald Trump et les controverses incessantes autour de son administration ont conduit plusieurs grandes chaînes américaines et même canadiennes à zapper littéralement la marque Ivanka Trump. Et les choix industriels de cette marque heurtaient de plein fouet le "America First" de Donald Trump, comme l’expliquait une journaliste du Washington Post sur une chaîne américaine en juillet 2017.

"La marque Ivanka Trump, que la fille du président contrôle mais sans en assurer le management au quotidien, fabrique des vêtements, des sacs et des chaussures dans toute une série de pays étrangers. En fait, exclusivement dans des pays étrangers. Nous avons retrouvé la trace de la marque dans cinq pays en particulier : le Bangladesh, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Vietnam. Des documents de la douane montrent aussi qu’en 2013, des chaussures avaient été fabriquées pour la marque en Éthiopie. La marque nous a dit qu’elle voudrait rapatrier une partie de cette production aux États-Unis, mais elle pense que c’est impossible sur une grande échelle dans la mode."

Compliqué à gérer pour la famille Trump, sans oublier les accusations de conflit d’intérêt, notamment il y a quelques semaines, lorsque "Donald Trump a volé au secours du géant chinois des télécoms ZTE", selon les mots du journal Le Monde. Il se fait que quelques semaines auparavant, Ivanka Trump s’était vue accorder l’enregistrement de sa marque en Chine.

Une société rentable?

Malgré les polémiques, les derniers résultats publiés (janvier 2017) montrent que, positionnée sur un segment moyen de gamme avec des prix abordables, cette marque avait réalisé un chiffre d’affaires de 47 millions de dollars pour l’exercice 2016-2017, en forte hausse par rapport à l’exercice précédent.

Il faut dire aussi que depuis le lancement de sa marque dans les années 2000, Ivanka Trump avait élargi sa gamme de produits, notamment en 2013 avec un nouveau parfum mais aussi une nouvelle ligne de lunettes solaires.