Italie: peine de prison dans un procès pour exploitation de livreurs

Un responsable d'une entreprise travaillant avec Uber Italy, filiale du colosse américain Uber, a été condamné vendredi par un tribunal de Milan à trois ans et huit mois de prison pour "exploitation" de livreurs à domicile.

Ce dirigeant, Giuseppe Moltini de la société Flash Road City, a été également condamné à verser une indemnisation de 10.000 euros à chacun des 44 livreurs concernés qui se sont constitués parties civiles et de 20.000 euros au syndicat Cgil.

Deux autres prévenus ont été condamnés respectivement à des peines de deux ans et d'un an et six mois de prison, mais pour des infractions fiscales.

Les investigations, closes en octobre 2020, visaient au total dix personnes pour exploitation de travailleurs d'Uber Eats et infractions fiscales, notamment par le biais de fausses factures.

3 euros par livraison

Les travailleurs, est-il indiqué dans l'acte d'accusation, étaient seulement "payés trois euros par livraison, quels que soient la longueur du trajet à effectuer", les conditions météorologiques et l'heure de la livraison (jour/nuit, jours fériés).

Ils ont également été "dépouillés des pourboires que les clients laissaient spontanément", et sanctionnés par "la suspension arbitraire des paiements dus pour un prétendu manque de travail".

Dans le cadre de cette enquête, le tribunal de Milan avait décidé en mai 2020 le placement sous administration judiciaire d'Uber Italy, une mesure qui a été levée en mars dernier, les juges ayant constaté des progrès "vertueux".