Investissements, dettes, concurrence: quel avenir pour Netflix?

La guerre entre Disney et Netflix va-t-elle avoir lieu ? Mardi, l’action de Netflix perdait environ 7% alors que ses résultats financiers, tout juste dévoilés pour le premier trimestre 2019, sont plutôt bons. Qu’est-ce qui a inquiété les investisseurs ? Il semble que ce soit à la fois l’arrivée annoncée de concurrents comme Disney sur le marché du streaming et la gestion de l’entreprise en tant que telle.

Les résultats financiers de Netflix au premier trimestre sont jugés bons, voire excellents, et la confiance des investisseurs reste largement de mise, mais il faut bien faire la différence ici entre les résultats déjà engrangés par Netflix et les perspectives, même à court terme, de l’entreprise.

Le nombre d'abonnés continue de grimper...

Netflix vient pourtant encore d'augmenter son nombre d’abonnés de manière assez impressionnante avec une croissance record du nombre de nouveaux abonnés ce trimestre : + 9,6 millions.

Avec près de 150 millions d’abonnés dans le monde, nous sommes toujours en présence du leader, du roi incontesté du streaming.

...les dettes aussi

Mais un autre facteur inquiète encore à l'heure actuelle : la rentabilité, qui pourrait se matérialiser par un "cash burn". Concrètement, il s'agit du doux petit nom pour l’érosion des capitaux d’une entreprise, le fait pour elle d’effectivement brûler ses liquidités en frais fixes, frais opérationnels et en investissements.

Netflix vient d’ailleurs d’annoncer de nouveaux investissements dans des infrastructures, dans de l’immobilier entre autres. Fin mars, l'entreprise américaine a d'ailleurs ouvert un bureau à Bruxelles. Mais ces flux de liquidités négatifs sont une constante chez Netflix depuis 2011, au point que la dette à long terme de la société dépasse aujourd’hui les 10 milliards de dollars.

L’endettement de l'entreprise de streaming continue de grandir, pratiquement, pourra-t-on dire, aussi vite que son nombre d’abonnés, ce qui a occasionné des commentaires parfois incendiaires cette semaine. "La question c’est : est-ce que Netflix a un bon business model ? Je pense que ce n’est pas un bon modèle économique. La preuve : il brûle trois milliards de dollars. Au prix d’accès de 10 dollars par mois, il leur faudrait 30 millions d’abonnés en plus. Maintenant, ils peuvent rendre certains coûts de production ou de contenus un peu plus efficaces, mais je pense que plus de concurrence ne va pas être bon pour ça", a pas exemple invectivé Gene Munster, le fondateur d’une société de capital-risque spécialisée dans le secteur technologique, sur CNBC.

La concurrence, un nouveau caillou dans la botte de Netflix

Si on résume, Netflix a déçu certains investisseurs avant même l’arrivée sur le marché, avant même le lancement de la concurrence. L’un après l’autre, Apple et Disney, pour ne citer que ces deux-là, viennent de dévoiler leurs plans. Le dernier en date : Disney, dont le service sera lancé mi-novembre aux États-Unis. Sa plateforme de streaming sera d'abord accessible pour 6,99 dollars par mois, donc environ 6,20 euros , soit beaucoup moins que les formules Netflix.

Côté catalogue, Disney est paré de marques fortes avec, par exemple, les dessins animés Disney, mais aussi des Pixar, des Star Wars, des films de la franchise de superhéros Marvel, du catalogue de la Fox, rachetée en 2018 pour plus de 70 milliards de dollars, et surtout de nouvelles productions annoncées. Ce sont pas moins de 25 séries originales et 10 longs métrages qui pourraient faire de l'ombre à Netflix.

Une cohabitation possible?

Doit-on parler de catastrophe annoncée ? Pas forcément. Le scénario d’une guerre Disney/Netflix est effectivement tentant, mais il se pourrait aussi très bien qu’on assiste à autre chose qu’un jeu à somme nulle, qu’à autre chose qu’un gagnant et un perdant évident, mais plutôt à un renforcement général du marché du streaming, dans lequel — pourquoi pas — Disney et Netflix seraient gagnants.

De l’avis de la plupart des analystes, il y a de la place pour plusieurs gros acteurs sur ce marché du streaming, dont les deux largement précités, mais aussi Amazon, Apple, Roku et pourquoi pas encore bien d’autres.