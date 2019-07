Investir dans des places de parking : un bon plan ?

Première possibilité, acquérir un ou plusieurs emplacements dans un méga-parking de plusieurs centaines de places. C’est ce que propose la société d’investissement Creadomus à Blankenberge. " Nous nous adressons à des particuliers qui disposent de 100.000 à 200.000 € sur leur compte épargne, précise Cédric De Pondt, responsable des ventes. Cet argent ne leur rapporte plus rien à la banque et ils ne sont pas tous disposés à prendre le risque d’un investissement en Bourse. C’est pour cela qu’ils se tournent vers nous. "

Vous disposez d’une épargne de plusieurs dizaines de milliers d’euros que vous souhaitez voir fructifier ? Dans ce cas, acheter des places de parking pourrait peut-être vous intéresser. Plus accessible et moins contraignant que l’immobilier, moins volatile que la bourse, la formule séduit de plus en plus d’investisseurs aujourd’hui.

La formule directe

Si vous souhaitez éviter les frais de gestion, vous pouvez également acquérir des places dans de plus petits parkings collectifs, voire dans des box individuels. Cette formule directe remporte son petit succès dans les grandes villes où il devient de plus en plus difficile de se garer. " Il y a quelques semaines nous avons vendu un emplacement à 40.000€ en moins de deux heures, raconte Jean-Victor Leplat, Agent immobilier chez ERA Real Estate à Ixelles. Ça semble élevé, mais quand on sait qu’un tel emplacement rapporte 1760€ par an, l’investissement est rentable. "