Internet, nouvelles attentes des consommateurs: quel avenir pour les tour-opérateurs?

Et si la faillite de Thomas Cook signait la fin d’une certaine idée du tourisme? Une idée née pendant la révolution industrielle. Pour le géant britannique, tout avait commencé au milieu du 19e siècle. "Thomas Cook a eu l’idée de profiter de la construction des chemins de fer pour permettre aux gens de voyager", raconte Anya Diekman, présidente de la section Tourisme à l’ULB. "Au début c’était mal perçu. C’était ressenti comme une menace par les couches sociales aisées. La grande masse populaire allait commencer à voyager, ça menaçait leur exclusivité".

Le fils Cook fait grandir l’entreprise familiale. Les voyages sont d’abord concentrés sur l’Angleterre puis s’étendent vers l’Europe continentale. Au 20e siècle, avec la généralisation des congés payés, ils s’ouvrent à de plus en plus larges catégories de la population. "C’était essentiellement des voyages organisés dans leur entièreté. Le tour-opérateur prenait en charge le déplacement, le logement et les activités sur place", poursuit Anya Diekman. "Le groupe est devenu, à travers des rachats dans différents pays, un véritable empire."

Un empire qui doit rapidement affronter de nouveaux défis. "Cela a commencé à aller mal à partir de 1994. Lorsque l’on a libéralisé le ciel européen. C’est ce qui a permis à EasyJet de décoller et à Ryanair de devenir la plus grande compagnie aérienne d’Europe ", analyse Simon Calder, un journaliste britannique spécialiste du voyage. "Au même moment, internet allait permettre à chacun de se prendre pour des agents de voyages".

Le tournant d’internet

Fin du 20e siècle, internet change rapidement la donne. Les effets se font surtout sentir sur le tourisme de masse et le tourisme de quelques jours. "Avec la possibilité de trouver des logements via des particuliers et de réserver soi-même des billets d’avion low cost, il est possible de partir quelques jours à très bon compte sans passer par un tour-opérateur. Tout cela fait que Thomas Cook s’est retrouvé confronté à une concurrence exacerbée", estime Jean Collard, expert du secteur, dans cette analyse. "Je crois malheureusement que ce problème va devenir relativement récurrent dans les mois et les années qui viennent, pas uniquement chez Thomas Cook".

2019 restera une bonne année

Alors, au-delà de Thomas Cook, comment se porte le secteur ? Pour Michel De Blust, secrétaire général de l’association européenne Ectaa, le tour operating se porte plutôt bien aujourd’hui. "La croissance varie de pays à pays. Les trois dernières années ont été bonnes . 2019 restera une bonne année", estime-t-il, malgré cette faillite importante. Certes de plus en plus de touristes européens font ce qu’il appelle du 'tour operating do-it-yourself', à la maison. Mais le secteur a lui-même investi internet. "L’agence de voyages est plutôt en perte de vitesse avec des variations de pays en pays (dans certains pays, on y retourne), ce qui est en forte croissance c’est ce qui est ‘on line’", détaille-t-il.

Précisons que ce constat se vérifiait aussi chez Thomas Cook Belgique, qui indiquait dans un communiqué être toujours rentable, "avec une croissance continue depuis 2016 dans les voyages à forfait et cela grâce à un réseau retail rentable associé à des ventes en ligne fortes (plus de 30% des ventes)".

De nouvelles attentes des consommateurs

Autre tendance très claire: la segmentation du marché. "Le consommateur change, il demande un peu plus de flexibilité", constate Jean-Luc Hans, président de l’Association belge des tour-opérateurs. "A côté du forfait classique, qui a toujours son succès, il y a des demandes plus poussées pour personnaliser son voyage, faire du ‘à la carte’".

"Très souvent, aujourd’hui, le voyageur est davantage en quête d’expérience, d’authenticité, de vivre des choses différentes", développe Michel De Blust. "Le secteur tient compte de ces tendances de fond et propose plus de diversité, dans les destinations, comme dans les activités proposées sur place : des all in pour les familles, des vacances actives avec une composante culturelle, sportive, de découverte,…"

Un constat partagé au quotidien par Jean-Philippe Cuvelier, à la tête d’un réseau de vingt agences de voyages partout en Belgique. "L’offre classique tout compris et encadré, c’est ce qu’on a fait pendant des années mais ce créneau-là n’est plus en développement", explique-t-il.

Pour lui, Thomas Cook n’a pas suffisamment diversifié son offre. Il nous lit la liste des destinations de voyage des clients de son agence ayant réservé un forfait Thomas Cook : Espagne, Portugal, Grèce, Tunisie,… Des destinations ensoleillées et plutôt classiques. "Avez-vous entendu beaucoup de destinations nouvelles ou à la mode ? Je ne dis pas qu’il ne faut pas envoyer des gens en Espagne mais l’offre devrait être plus étoffée pour rencontrer la demande des clients", estime-t-il, avant de pointer la flotte aérienne du tour-opérateur en Grande Bretagne. "Quand vous avez une compagnie aérienne, il faut faire voler les avions. Si ce sont des moyens courriers, vous n’allez pas vendre l’Asie parce que les avions ne vont pas jusque là". Pour Jean-Philippe Cuvelier, Thomas Cook était une "énorme machine" alors que ce sont aujourd’hui la souplesse et la rapidité d’adaptation qui sont les clefs de la réussite.