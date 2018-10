Intempéries en France: nuit de galère sur les routes du Massif central

Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne a également été perturbé et 500 voyageurs au total se sont retrouvés sans train à la gare de La Part-Dieu lundi soir, selon la SNCF. Près de 400 d'entre eux ont passé la nuit dans deux rames de TGV et une centaine d'autres ont été hébergés à l'hôtel. Le trafic ferroviaire a aussi été fortement perturbé dans toute la région.

950 personnes en Haute-Loire et 200 dans la Loire ont été bloquées sur les routes par la neige, notamment sur la RN 88, entre Saint-Etienne et Le-Puy-en-Velay. Les conditions de circulation étaient également "très difficiles" sur l'A89 et l'A72, où les accès aux poids lourds ont été interdits depuis 23H entre Thiers (Puy-de-Dôme) et Tarare Ouest (Rhône), selon Vinci Autoroutes.

Dans la nuit, les chutes de neige au-dessus de 400 à 600m sur le Massif Central ont atteint le Limousin à l'ouest. Elles continuent à s'étendre vers le Centre et la Bourgogne pour arriver aux portes de l'Ile-de-France. Les premières pluies et neige mêlées atteignent le sud de la Seine-et-Marne, et la neige tient au sol sur l'ouest du Loiret. On relevait mardi vers 2H00, 11 cm de neige à Château-Chinon et 16 cm à Saint-Etienne. Dans la matinée, Météo-France prévoit des quantités de neige de 15 à 30cm (localement 50cm) au-dessus de 800 à 1000 m; et quelques centimètres au-dessous de 500m. Les chutes de neige gagneront la Champagne, les Ardennes, l'est de l'Ile de France.

Ce mardi matin, l'alerte orange neige et verglas a été levée sur huit départements dans le sud du Massif Central, une partie de Rhône-Alpes et la Seine-et-Marne mais reste maintenue sur 17 départements: l'Ain, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et l'Yonne.