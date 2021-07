Inondations : les assureurs ont activé leur procédure de crise

Les compagnies d’assurances ont activé leurs "procédures de crise" pour aider à court terme les personnes touchées par les inondations, rapporte vendredi l’union professionnelle des entreprises d’assurances, Assuralia.

"Cela signifie que les compagnies d’assurances renforcent leurs services de réclamations pour les assurances incendies avec du personnel supplémentaire", explique l’union professionnelle. "De plus, un grand nombre d’employés reviennent de congé afin que les clients touchés puissent recevoir une assistance le plus rapidement possible et pour répertorier, calculer et compenser les dommages subis."

►►► À lire aussi : Inondations : le jour d’après en photos et vidéos

Assuralia indique que, compte tenu des circonstances exceptionnelles, elle juge utile et nécessaire de se coordonner avec les autorités régionales. "Outre une intervention rapide, une bonne communication est également essentielle."

L’association professionnelle des compagnies d’assurances a également confirmé les conseils donnés plus tôt dans la journée par le ministre-président wallon Elio Di Rupo. Ce dernier a notamment conseillé à tous les habitants concernés de ne toucher à rien lorsqu’ils rentrent chez eux et de prendre immédiatement des photos pour les experts en assurance. Les personnes doivent également conserver leurs biens endommagés jusqu’à l’arrivée d’un représentant de la compagnie d’assurances. Des avances pourront possiblement être accordées par les assurances dès qu’une première évaluation des dégâts aura été réalisée, a précisé Elio Di Rupo.