ING, BNP, Belfius… Les frais bancaires vont augmenter en 2020 : voici les détails banque par banque

Digitalisation, fermeture d’agences… le secteur bancaire réduit toujours plus les coûts ces dernières années. Dans le même temps, certains frais bancaires augmentent. Quelques centimes par ci, quelques euros par là… Autant être vigilant et, pourquoi pas, revoir sa stratégie en fonction de l’évolution des tarifs pratiqués par les banques. ►►► À lire aussi : avec la digitalisation du secteur bancaire, comment assurer l’accès aux oubliés du numérique ? Du côté des banques et de Febelfin, on justifie cette hausse, chacun à sa manière. "Les nouveaux tarifs concernent des produits et services qui demandent une intervention manuelle de nos collaborateurs et pour lesquels il existe des alternatives digitales gratuites", avance une porte-parole de BNP Paribas Fortis. "Chaque banque mène sa propre politique en matière de frais bancaires. Mais pour les retraits d’argent, par exemple, c’est un service très coûteux. Il faut notamment sécuriser les appareils de retrait. Ce sont de véritables petits coffres-forts", justifie pour sa part Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin, interrogé il y a quelques mois dans notre séquence "Le Scan". Nous avons donc passé en revue les tarifs des principales banques pour l’année 2020. Verdict : c’est la banque physique qui trinque. Le coût de l’envoi par la poste des extraits de compte va augmenter tout comme… la location des coffres-forts.

ING Le prix de location d'un coffre-fort augmente. - © Jonas Hamers - ImageGlobe Si les comptes ING go to 18 et ING Lion Account restent gratuits, le compte Vert ING passe, lui, de 40 à 44 euros. Quant au compte à vue professionnel ING il augmente de 10 euros, passant de 40 à 50 euros. ►►► Les tarifs en vigueur au premier janvier 2020 chez ING disponibles en cliquant ici Jusqu’ici, l’envoi d’extraits de compte par la poste ne vous coûtait que les frais de port si vous aviez un Livret Vert ou un Livret Orange. En 2020, ce sera les frais de port… et 5 euros supplémentaires. Les utilisateurs de cartes de crédit ING Card, MasterCard ING ou Visa ING payeront désormais 6 euros (contre 4,96 auparavant) lors du retrait d’espèces aux guichets automatiques. Toujours avec ces cartes, le retrait d’espèces au guichet d’une autre banque qu’ING passe de 6,96 à 8 euros. Rappelons que les retraits avec une carte ING Lion Account au guichet d’une autre banque qu’ING coûte 50 centimes de frais depuis cette année. Cette information ne figurait pas dans les tarifs en vigueur au 1er juillet 2019. Elle est désormais bien indiquée dans le document en vigueur au 1er janvier 2020. Enfin, le tarif des coffres augmente lui aussi fortement. Type de coffre 2019 2020 Coffre de 11 cm H, 31 cm L, 50 cm P (17 dm3) 67 euros 84 euros Coffre de 20 cm H, 30 cm L, 50 cm P (30 dm3) 80 euros 110 euros Coffre de 30 cm H, 30 cm L, 50 cm P (45 dm3) 95 euros 140 euros Coffre de 20 cm H, 60 cm L, 50 cm P (60 dm3) 110 euros 170 euros

Belfius On ne note pas d'augmentation notable pour les principaux services offerts aux particuliers par Belfius. Une modification touche cependant les extraits de compte "papier". Il vous en coûtera désormais 2,50 euros par mois si vous venez chercher vos extraits de comptes mis à votre disposition en agence. En cas d'envoi par la poste, ce sera 1,70 euros en plus par envoi d'extraits de comptes d'épargne (3,50 euros si envoi hors de la Belgique). ►►► Les tarifs en vigueur au premier janvier 2020 chez Belfius disponibles en cliquant ici Tout comme chez ING, le prix de la location des coffres augmente. Il commençait à 54 euros cette année. En 2020, il faudra débourser au minimum 70 euros pour entreposer des valeurs dans un coffre chez Belfius.

BNP Paribas Fortis BNP Paribas Fortis n’a pas encore publié sa nouvelle grille tarifaire sur son site internet. Le seul document en ligne concerne les prix valables à partir du 23 octobre. Nous avons contacté la banque qui nous a fourni les précisions ci-dessous. Tout en précisant que le prix des packs proposés par la banque reste inchangé pour 2020, ce qui concerne 92% de ses clients. Produit Ce qui change Evolution tarifaire Compte à vue ordinaire Prix des comptes privés et professionnels (hors packs) comptes privés : de 1,25 euros par mois à 1,75 euros par mois

comptes professionnels : de 3,75 euros par mois à 5,25 euros par trimestre Transactions Prix des transactions refusées de 4,50 euros par transaction à 6 euros par transaction ( inclus dans le Premium Pack) Cartes Remplacement de cartes de 8 à 10 euros (1 carte gratuit par an dans les Packs toujours gratuit dans le Premium Pack) Cartes de débit Retraits d’argent sur ATM externes en Belgique pour les clients sans packs de 0,10 euros à 0,70 euros par retrait Extraits de compte Extraits de compte par la poste (7% des clients reçoivent encore leurs extraits de compte par la poste, fait savoir BNP Paribas Fortis) Vous payerez désormais les frais de port (c’était déjà le cas avant) + 1 euros de frais de commission Transactions manuelles Prix des transactions manuelles en agence Dans le Premium Pack 12 opérations manuelles sont incluses retraits d’argent et virements papier : de 1,50 euros à 2 euros

commandes et émissions de chèques : de 1,50 euros à 4 euros

virements introduits par un conseiller en agence ou par l’Easy Banking Center (EBC) : de 1,50 euros à 6 euros

Bpost Banque Une nouvelle ligne fait son apparition dans la grille tarifaire de Bpost Banque : "Virements instantanés par un canal compatible aux opérations bancaires en ligne" : il en coûtera 50 centimes par virement pour les détenteurs d’un compte b.compact ou d’un compte Postcheque. L’avantage du virement instantané, c’est que l’argent est directement disponible sur le compte du bénéficiaire. Et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toujours pour les comptes Postcheque : le retrait d’espèces en euros, les virements papier et autres opérations aux guichets de Bpost en Belgique, chaque opération manuelle supplémentaire coûtera un euros contre 70 centimes auparavant. ►►► Les tarifs en vigueur au premier janvier 2020 chez Bpost Banque disponibles en cliquant ici Comme dans les autres banques, le coût de l’envoi des extraits de compte par la poste augmente. Vous payiez 97 centimes en 2010. Ce sera 1,17 euros à l’avenir.

Axa Banque Quelques changement aussi à signaler chez Axa Banque. D’abord le forfait mensuel de tenue de compte qui passe de 3,90 euros à 4,50 euros en 2020. Ensuite, les extraits de compte d’épargne envoyés par la poste coûteront plus cher : c’était 2 euros par an + frais de port. Ce sera 2,5 euros par an + frais de port l’année prochaine. ►►► Les tarifs en vigueur au premier janvier 2020 chez Axa Banque disponibles en cliquant ici

Deutsche Bank Une ligne fait son apparition dans le nouveau tableau des tarifs : le rejet d’un paiement dans la zone SEPA pour cause de solde insuffisant (l’espace unique de paiement en euros) coûtera à l’avenir 5 euros de frais. ►►► Les tarifs en vigueur au premier janvier 2020 chez Deutsche Bank disponibles en cliquant ici Augmentation aussi du côté des cartes bancaires : la MasterCard DB Titanium était gratuite jusqu’ici. Elle sera facturée 20 euros par an en 2020. Le coût de remplacement d’une carte de banque passe de 5 à 6,05 euros. Le paiement par chèque de banque en euros était gratuit. Il passe à 6,05 euros.