Infrabel investit un million d'euro pour les trains de marchandise au port d'Anvers

Infrabel renouvelle trois aiguillages pour les trains de marchandises au port d'Anvers, ce qui représente un investissement d'environ 1 million d'euros, indique samedi le gestionnaire du réseau dans un communiqué.Le port d'Anvers voit passer 80% de tous les trains de marchandises par la gare de triage d'Anvers-Nord, où les travaux sont prévus.

Ceux-ci débuteront le 30 mai après le dernier train et se poursuivront jusqu'au matin du mardi 2 juin inclus (avant le premier train). Pour mesurer l'importance de ces travaux, Infrabel les compare à une opération du cœur. "La ligne ferroviaire L27A est une artère vitale pour le transport des marchandises. Tout comme le sang doit pouvoir entrer et sortir du cœur, les trains doivent entrer dans le port et le quitter sans encombres. C'est comme si on y installait de nouvelles valves cardiaques." Le chantier n'aura pas d'impact sur le trafic des trains de voyageurs.