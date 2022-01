Industrie pétrolière : vers une nouvelle légère hausse de la production de l’Opep +

En décembre, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés via l’accord Opep + avaient déjà décidé de relever la production, malgré les inquiétudes autour d’Omicron qui avaient fait flancher les cours.

Impact limité

"Il y a un consensus de plus en plus large chez les experts scientifiques : l’immunité est de plus en plus répandue, que ce soit à travers les vaccinations ou les contaminations, et cela va considérablement limiter l’effet du virus dans les prochains mois", estime Tamas Varga, analyste chez PVM.

De quoi doper l’appétit des investisseurs pour le brut, même si "l’Agence internationale de l’Energie prévient qu’il va y avoir un surplus d’or noir dans les premiers mois de 2022", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

Dans le même sens, les analystes de l’Opep ont affirmé aux 13 pays membres et à leurs dix partenaires lors d’une réunion technique lundi que les conséquences d’Omicron sur la demande seraient modérées.

Mardi, les représentants des 23 pays se retrouveront, tout d’abord au sein du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) à 13h00 heure de Paris et de Vienne, siège de l’Organisation (12h00 GMT), avant la rencontre plénière par visioconférence une heure plus tard.

"Je m’attends à ce que le groupe s’en tienne à son plan" adopté en mai 2021 "et augmente sa production de 400.000 barils quotidiens en février", estime Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.