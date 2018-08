Indra Nooyi quitte la direction de PepsiCo après 12 ans de "sacrifices et de compromis"

Indra Nooyi, un nom qui ne vous dit peut-être rien, pourtant cette femme est une figure emblématique du monde économique américain. Elle dirige la multinationale PepsiCo depuis maintenant 12 ans, mais hier, elle a annoncé son départ dès le mois d’octobre.

Née dans une famille modeste en Inde, où elle a grandi et étudié avant d’intégrer l’université de Yale aux États-Unis grâce à une bourse, elle a énormément bossé et elle le dit elle-même, a dû consentir de gros sacrifices, notamment familiaux, pour devenir une des CEO les plus en vue des États-Unis.

Un bilan positif à la tête de Pepsi

Lors d'une interview réalisée en 2016 à l’université de Stanford en Californie, elle précisait : "Une quantité énorme de sacrifices et de compromis. Au bout du compte, j’occupe la fonction de CEO de PepsiCo, j’aime le job, j’aime l’endroit où je travaille, mais je vais vous dire quelque chose, si je devais écrire une lettre à moi-même plus jeune, j’écrirais : "Fais attention aux choix que tu vas poser parce que quand tu regarderas en arrière, ça pourrait te faire très mal ", "et ça fait très mal".

Pour autant, Indra Nooyi, 62 ans, dit ne pas regretter ses choix, mais elle reconnaît qu’elle a souvent eu de gros pincements au cœur en pensant notamment à ses deux filles qu’elle ne voyait pas assez.

Et son bilan à la tête de PepsiCo est plutôt positif : les revenus ont augmenté de 80% sur toute la période, 63,5 milliards de dollars l’an dernier. Valeur en Bourse de l’entreprise : 165 milliards. C’est un des grands du monde économique international en général.

Critiquée de nombreuses fois

Elle a également transformé le groupe en profondeur en l’orientant par exemple vers des produits meilleurs pour la santé, mais apparemment ça n’a pas toujours été simple comme Indra Nooyi l'explique.

"Quand nous avons décidé de changer notre portefeuille de produits pour passer d’une gamme de produits essentiellement fun pour le consommateur à une gamme de produits bons pour le consommateur, avec une profitabilité différente et un changement de modèle dans l’entreprise, nos salariés se demandaient : 'Qu’est-ce qu’elle fait ? Pourquoi faut-il changer alors que nous vendons très bien tous ces produits ?'". "Mais le défi du chef d’entreprise est d’anticiper les évolutions, changer avant qu’il ne soit trop tard."

Les investisseurs lui demandaient pourquoi elle voulait changer le portefeuille de produits du groupe. Elle se rappelle leurs critiques comme si c’était hier.

"Pourquoi changer votre portefeuille de produits ? Nous sommes Américains, nous aimons les sodas et les chips, votre boulot est de vendre plus de sodas et de chips." J’étais assise là sous le choc, parce que tous les graphiques montraient que ces produits étaient de moins en moins consommés. Aujourd’hui, si mes investisseurs me demandent pourquoi PepsiCo ne va pas plus vite pour changer son portefeuille de produits, c’est parce que des gens comme vous ne m’ont pas laissée aller plus vite, parce que vous avez toujours critiqué ce que je faisais. C’est la réalité !", avait-elle précisé.