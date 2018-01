Indice Era: une maison située à moins de 500 m d'une éolienne perd 3,5% de sa valeur

Une maison située à proximité d'une éolienne perdra de sa valeur en cas de revente, selon l'indice immobilier ERA-KU Leuven présenté jeudi. A l'inverse, un patrimoine protégé peut apporter de la valeur aux biens environnants.

Les éoliennes ne jouissent pas toujours d'une large acceptation parmi la population qui se plaint du bruit, qui de l'ombre, qui de leur esthétique.

L'indice immobilier ERA-KU Leuven pourrait bien apporter un nouvel argument à faire valoir aux détracteurs des éoliennes puisqu'il constate que des maisons situées à moins de trois kilomètres d'une éolienne perdraient de ce fait quelques pour-cents de leur valeur.

"Les éoliennes sont situées souvent le long d'autoroutes et les maisons qui se trouvent là pourraient dès lors voir leur valeur diminuer mais si l'on corrige ces facteurs, on voit qu'il y a encore une différence", constate l'économiste spécialisé dans l'immobilier, Sven Damen. "Les habitations dans un rayon de 500 mètres autour d'une éolienne perdent 3,5% de leur valeur. Jusqu'à deux kilomètres, c'est -2,66% et jusqu'à trois kilomètres, -1,1%. Au-delà de trois kilomètres, l'effet est négligeable."

Par contre, l'indice constate qu'une maison située dans les environs proches d'un immeuble protégé a tendance à prendre de la valeur (+2%).