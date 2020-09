Impôt sur la fortune : faire payer la crise aux riches, symbolique ou nécessaire ?

Disons-le d’emblée, tous nos experts souscrivent à l’idée de justice sociale qui voudrait que les plus nantis contribuent davantage à l’effort collectif, particulièrement en temps de crise. "Cette crise va encore creuser les inégalités sociales déjà grandissantes ces dernières décennies, craint Serge Wibaut professeur d’économie invité à l’UCLouvain. Les plus riches risquent d’encore s’enrichir car ils consomment et voyagent moins du fait des mesures actuelles, ils tirent des revenus des marchés financiers en hausse. Il ne serait, dès lors, pas choquant que les plus nantis contribuent plus que ceux qui en ont moins les moyens".

C’est une très vieille idée politique : l’Etat doit aller chercher l’argent là où il se trouve, chez les riches. Elle revient sur les devants de la scène alors que les négociateurs du futur gouvernement fédéral se demandent qui va régler la facture astronomique de la crise sanitaire devenue économique. Les écologistes et les socialistes veulent un impôt sur la fortune, c’était d’ailleurs dans leur programme avant la crise. Des syndicats (CSC, FGTB), des associations (Réseau pour la Justice Fiscale) le demandent aussi. Le PTB, a remis la proposition sur la table aujourd’hui. Les libéraux, eux, ne veulent pas en entendre parler. A ce stade, le compromis est cette petite phrase, assez vague, dans l’accord Vivaldi "Il faut une contribution spéciale de la part des citoyens qui ont les épaules les plus larges".

Ce serait non seulement fondé philosophiquement, pour Eric Dor directeur des études économiques à l’IESEG School of Management, mais surtout pertinent économiquement. "Les petits revenus consomment l’entièreté de leur revenu chaque mois. A plus forte raison s’ils ont gagné moins ces derniers mois. Si on les taxe plus, ils consommeront moins. Or, c’est ce qu’on recherche aujourd’hui, une relance de l’économie. Par contre, si vous retirez 1000 euros à un milliardaire, ça ne va rien changer à sa consommation".

Sur le plan moral, tout le monde est d’accord. Dans la pratique c’est une autre affaire. Il y a une série de freins, d’obstacles, de contraintes techniques qui compliquent les choses. Pour Sabrina Scarna, avocate fiscaliste à Bruxelles, l’idée ne résiste pas à l’épreuve de la réalité : "Vouloir instaurer un impôt sur la fortune, c’est extrêmement démagogique, parce qu’en réalité, ça ne fonctionne pas. Dans les Etats où il a été mis en place, en France, au Luxembourg, il ne rapporte pas. Je comprends, ça fait bien de dire "taxons les riches" mais ça n’est pas efficace, ni productif. Aujourd’hui, il faut des solutions pragmatiques, qui rapportent de l’argent. L’impôt sur la fortune n’est pas une bonne piste".

Alors, pourquoi ça coince ? Pourquoi, selon nos experts, en l’état, c’est une fausse bonne idée ?

Comment sait-on qui est riche ?

Ça peut sembler évident, pourtant ça ne l’est pas. En Belgique, il n’existe pas de cadastre des fortunes. L’administration fiscale n’a pas de vue globale, exhaustive et objective de l’ensemble du patrimoine d’un citoyen belge. "Là, il y a un vrai problème de faisabilité prévient Eric Dor. Ça prendrait des mois si pas des années de mettre en place ce cadastre. Ce n’est pas pour tout de suite".

Cela dit, dans la foulée des scandales fiscaux récents (Panama Papers, Lux Leaks,…) de gros progrès de transparence ont été faits ces dernières années. "C’est plus facile qu’avant d’y voir clair, note Marc Bourgeois, professeur de droit fiscal à l’ULiège. Les autorités ont plus d’informations qu’il y a quelques années, grâce à des échanges internationaux. Mais quand bien même on aurait une vue parfaite sur le patrimoine de quelqu’un, encore faut-il lui donner une valeur. Combien vaut une maison ? Combien vaut un tableau ? Combien vaut une action qui fluctue de jour en jour en bourse ? Il faudrait répondre à ces questions pour concrétiser une taxe". Sans compte qu’un cadastre des fortunes est une véritable pomme de discorde politique. Il est très loin de faire consensus.

Taxe-moi je te fuis

Autre difficulté, sans doute la principale : pour taxer les fortunes, encore faut-il qu’il y ait des fortunes. "Taxer les plus riches est le meilleur moyen de les faire fuir, constate le professeur Serge Wibaut. Regardez le nombre de français installés en Belgique pour cette raison".

"Au plus on est riche, au plus c’est facile de déplacer sa richesse et se déplacer soi-même", note Marc Bourgeois. Le risque pour le fiscaliste liégeois c’est un sentiment d’iniquité, de ne pas toucher ceux que la taxe vise. "Cette taxe ne toucherait que ceux qui ne peuvent pas être mobiles ou ceux qui font le choix de rester en Belgique. Et ceux qui restent en Belgique sont parfois ceux qui ont le plus de souhaits d’investir en Belgique. C’est un vrai problème politico-économique".

La Belgique est une économie ouverte, très tributaire des échanges internationaux et des investissements étrangers. "Le problème d’un petit pays comme la Belgique dans une économie mondialisée, relève Eric Dor, c’est d’être attractif. Il faut donc être très très prudent en taxant la fortune à ne pas faire fuir les capitaux. On n’a très peu de marge de manœuvre. On peut regretter que le monde fonctionne comme cela mais la Belgique ne peut pas le changer seul".