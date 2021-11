Impossible de retirer du cash lors de votre passage en caisse ? Ça coince pour les nouvelles cartes Bancontact/Visa Débit

C’est une petite révolution qui a eu lieu sur le marché des cartes de débit en Belgique. En février dernier, BNP Paribas Fortis annonçait le remplacement de ses cartes Bancontact/Maestro par des cartes Bancontact/Visa Débit. La banque a laissé tomber le géant MasterCard pour un autre géant, plus particulièrement connu pour ses cartes de crédit : Visa.

La raison de ce changement ? Ces nouvelles cartes de débit Bancontact/Visa sont acceptées plus largement dans le monde (plus de 200 pays et territoires, 70 millions de commerçants) et permettent de procéder à des paiements en ligne sur davantage de sites web.

Des avantages séduisants qui ont d’ailleurs conquis la banque coopérative NewB. Fin septembre, elle a aussi choisi la combinaison Bancontact/Visa Débit pour ses cartes de paiement.

Une introduction compliquée sur le marché

Peu après l’introduction de ces nouvelles cartes sur le marché belge, de nombreux utilisateurs ont émis des plaintes. Leur nouvelle carte était refusée dans certains petits commerces et supermarchés, la faute aux terminaux de paiements qui n’étaient pas à jour ou qui n’acceptaient tout simplement pas les cartes de crédit.

En effet, certains terminaux ne reconnaissaient pas les nouvelles cartes ou les identifiaient à tort comme des cartes de crédit, ce qu’elles ne sont pas. Un problème de reconnaissances qui a donc empêché plusieurs personnes de réaliser des paiements électroniques dans certains magasins durant plusieurs jours.

Malgré ce gros couac, la plupart des terminaux ont été rapidement mis à jour et le problème a été globalement résolu.

Néanmoins, un problème persiste encore dans certains magasins : impossible avec ces nouvelles cartes de retirer du cash lors du passage en caisse, alors que cela était possible avec les anciennes cartes Bancontact/Maestro.

Sans frais pour l’acheteur

Avec la disponibilité toujours moindre des distributeurs de billets, les Belges sont nombreux à retirer du cash dans de petits magasins ou dans les grandes surfaces. Un service tout à fait légal et pouvant être offert par les magasins si les liquidités en présence dans la caisse le permettent.

Un service utile dont certains possesseurs de cartes Bancontact/Visa Débit se voient refuser l’accès par le magasin : "Contrairement aux transactions via une carte de débit où le coût est fixe pour le commerçant, les transactions via des cartes de crédits sont facturées en fonction du montant. Plus le montant final est élevé, plus le commerçant doit payer des frais", précise Win Van Edom, responsable de la commission des moyens de paiement au sein de la fédération des commerces Comeos. "C’est pour cela que de nombreux magasins acceptent les cartes de débit et refusent les cartes de crédit".

Les nouvelles cartes Bancontact/Visa Débit étant bien des cartes de débit, le paiement et le retrait d’argent sont donc bien possibles et ce, sans frais pour l’acheteur et avec des frais fixes pour les commerçants.

L’impossibilité de payer ou de retirer de l’argent pourrait également provenir d’une erreur du caissier qui ne coche pas le moyen de paiement adéquat sur sa caisse : "Avec ces nouvelles cartes au logo 'Visa', certains commerçants pensent que les clients désirent payer avec une carte de crédit. Cela n’est évidemment pas le cas mais par méconnaissance, ils sélectionnent le mauvais mode de paiement", ajoute Win Van Edom. "Certains refusent aussi le paiement et/ou le retrait d’argent, soit parce qu’ils n’acceptent pas les cartes de crédit, soit parce qu’ils craignent de payer des frais supplémentaires, ce qui n’est pas le cas non plus avec ces nouvelles cartes de débit", rappelle l’expert.

Quelles solutions en cas de problème ?

En cas de problème avec votre nouvelle carte Bancontact/Visa Débit, il est important de demander au caissier de vérifier que le paiement et le retrait sont bien réalisés via l’option "carte de débit" ou "Bancontact" et non "carte de crédit" ou "Maestro".

Si le retrait d’argent ne fonctionne toujours pas, il vous est possible de tenter votre chance dans un autre magasin ou de vous rendre à un distributeur de billets.

Contactés par nos soins, les banques concernées et Visa nous assurent travailler avec les commerces et les intermédiaires de paiement touchés par ce problème. Une solution devrait être apportée dans les prochaines semaines. Le problème viendrait notamment des derniers terminaux qui n’ont pas été totalement optimisés par certains intermédiaires de paiements.

Le retrait du cash ne disparaît donc pas du paysage belge, de quoi rassurer les personnes qui ont subi ces quelques couacs en magasin.