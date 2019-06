Le plus grand site internet d'immobilier du pays Immoweb poursuit en justice son concurrent Immoscoop. Immoweb accuse Immoscoop d'avoir enfreint les règles de concurrence. L'affaire sera traité en référé mercredi.

Immoscoop est une société coopérative qui a été fondée en 2016 et qui regroupe 565 agences immobilières. En quelques années, le portail s'est fortement développé, notamment dans la région anversoise. "Concernant le nombre de visites, nous occupons la 4e place au niveau national. A Anvers, nous sommes deuxième voire premier", explique le porte-parole Wim Peleman. "Dans d'autres régions, nous avons une croissance organique".

Selon Immoweb, Immoscoop a enfreint les règles de concurrence. Dès lors, Immoweb poursuit en justice son concurrent de même que les cinq agences immobilières fondatrices. Le leader du marché estime notamment qu'"Immoscoop se distingue des autres sites car il n'est pas neutre" et "ne sert que l'intérêt des agents immobiliers". En plaçant des petites annonces sur leur propre plateforme durant une période tampon de quelques mois, les agents affiliés à Immoscoop boycottent d'autres sites immobiliers, selon Immoweb.

"Le boycott collectif des sites immobiliers autres que celui d'Immoscoop a pour but et conséquence de restreindre la concurrence entre les agents participants et d'augmenter ainsi le bénéfice des agents immobiliers au détriment du consommateur", lit-on dans la citation. "L'approche est claire: au plus les agences immobilières se joignent au boycott, au moins il y a de concurrence et au plus le boycott peut durer plus longtemps".

Dans une réaction, le porte-parole d'Immoscoop s'est dit convaincu que la société n'avait pas commis d'infractions à la législation sur la concurrence et que son concurrent Immoweb tentait d'intimider Immoscoop. "Nous avons le sentiment qu'Immoweb ne veut pas perdre sa position dominante".

Le tribunal de l'entreprise se prononcera mercredi en référé.