Immoweb et Keytrade s'associent pour proposer des crédits : une bonne affaire pour les particuliers ?

Le site internet Immoweb va bientôt proposer des crédits hypothécaires directement sous ses annonces immobilières. Le leader belge des petites annonces immobilières en ligne va donc devenir un courtier en crédit. L’entreprise s’est associée avec Keytrade Bank pour vendre des crédits hypothécaires sur le site de petites annonces. Objectif affiché : bouleverser le secteur.

Il ne s’agit pas en tant que tel d’une innovation technique, puisque la banque ici impliquée vend déjà ce type de crédit automatique entièrement numérique depuis 2017. L’intérêt ici pour l’internaute est d’avoir une idée très rapide de sa capacité ou non à acheter un bien mis en vente, une manière de répondre à cette question rituelle des jeunes candidats acheteurs : d’abord chercher un appartement ou d’abord aller voir son banquier ?

Mais le site se cantonne à proposer une simulation, soit une information indicative automatique sur un taux et des mensualités de remboursement non négociables. Pour finaliser le crédit, il faudra bien évidemment devenir client de la banque.

Ce qui est rapide n’est pas forcément moins cher

Le pari pour la banque digitale est donc de grappiller des parts de marché. Aujourd’hui, elle représente entre 1 et 2% du marché des crédits immobiliers en Belgique. Ce que ça nous confirme, c’est bien que les banques continuent à se tourner vers le marché immobilier comme source de revenus. Les crédits hypothécaires, malgré les taux bas, c’est rentable. Le maître mot ici est bien la rapidité, l’immédiateté, vendre un service de financement au moment où le client se pose la question du financement.

Mais ce qui est rapide n’est pas forcément moins cher. Les prêts automatisés ou simplifiés sont loin d’être systématiquement les meilleurs marchés. On voit très bien l’intérêt des deux acteurs à nouer ce type de partenariat — étendre des services digitaux pour le site d’annonces immobilières et grappiller des parts de marché pour la banque — mais devenir client d’une banque en sept minutes top chrono pour souscrire dans la foulée à un crédit sur 20 ans, est-ce que ça correspond réellement à la réalité des démarches, des processus de négociation typiques d’un achat immobilier ? Ça reste un pari pour les deux boîtes et les clients trancheront sans doute.

La relation commerciale entre Immoweb et Keytrade est celle d’un courtier, d’un intermédiaire en crédit vis-à-vis d’une banque. Les montants ne sont pas dévoilés, mais il y aura bien des primes versées par la banque à Immoweb pour les crédits vendus quand le service sera opérationnel — a priori dans les prochaines semaines — et si Immoweb obtient sa licence auprès de la FSMA, autorité de surveillance des marchés financiers.