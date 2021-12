Immobilier : le prix des maisons a augmenté de 11% en un an, voici où elles sont les plus chères… et les moins chères

Le prix des maisons a augmenté de 11% en un an en Belgique, ressort-il des chiffres pour le troisième trimestre 2021, publiés par Statbel sur la base des actes de vente enregistrés auprès du SPF Finances.

Le prix médian belge pour une maison de type fermé ou demi-fermé (2 ou 3 façades) s’élevait à 245.000 euros. Le prix d’une maison de type ouvert (4 façades) était de 350.000 euros, avec des variations par région : la région Bruxelloise reste la plus chère, devant la Flandre, la Wallonie étant la région moins chère.

Par rapport au troisième trimestre de 2020, les prix médians des maisons de type fermé ou demi-fermé ont augmenté de 11,4%, soit une hausse de 25.000 euros. Le prix des maisons de type ouvert a progressé de 11,1%, soit 35.000 euros. Les appartements étaient, quant à eux, 9% plus chers, ce qui représente une hausse de prix de 18.500 euros.

Les hausses les plus marquantes sont celles des appartements en province de Luxembourg (+16,8% en un an), des maisons 4 façades en province de Namur (+14,1% en un an) et de Liège (+14% en un an).

En Région flamande, la province la moins chère est le Limbourg et la plus chère le Brabant flamand. En Région wallonne, la province la moins chère est le Hainaut et la plus chère le Brabant wallon.

Ixelles est la commune où les maisons sont les plus chères en Belgique, tandis que les logements les moins chers se trouvent à Froidchapelle.