La société immobilière Cofinimmo reprend 24 centres d'hébergement et de soins en Espagne et Italie et met 340 millions d'euros sur la table, a indiqué la société du Bel 20 jeudi.

Cofinimmo reprend 18 centres en Espagne et 6 en Italie. Il s'agit de son premier investissement sur le marché italien.