Ilham Kadri, PDG du groupe Solvay : "On peut attirer la diversité, mais si on ne l’écoute pas, elle part, elle vous quitte"

Ilham Kadri a créé la surprise en prenant la tête du groupe Solvay, ce grand nom dans la chimie, en 2018. Depuis, elle transforme le géant mondial : les entreprises multinationales ont aussi des comptes à rendre à la société, affirme-t-elle. Invitée dans la matinale de La Première ce jeudi, elle nous parle de sa vision de la diversité et de l’inclusivité au sein du monde des entreprises, et de l’implication qu’elles doivent avoir dans la transition énergétique et environnementale.

Quand Ilham Kadri parle de diversité, elle ne se limite pas au genre ou à la nationalité : "On parle aussi de diversité des ethnies, des religions, des pensées, des handicaps, visibles ou invisibles, des formations. Solvay est un groupe international, on se doit d’être représentatif de nos employés et de nos clients." Et d’insister sur l’inclusion de cette diversité : "On peut attirer la diversité, mais si on ne l’écoute pas, elle part, elle vous quitte."

Pour un tel poste à responsabilité, la question de la place de la femme revient souvent sur le devant de la scène. Ilham Kadri reconnaît qu’il y a encore du chemin à faire pour arriver à de l’égalité et de l’équité. "Chez Solvay, on a 23% de femmes employées, 34% chez les juniors et 20% dans le top 30. Et ce n’est pas parce que vous avez une femme dans le top que vous avez résolu le problème. Pour aider les femmes à arriver au top, il faut les aider dans les moments critiques de leur vie familiale, et quand on accueille un nouveau-né, quand on adopte un enfant, le co-parent doit être là." Ainsi, l’entreprise a mis en place un congé parental (maternité et paternité) de 16 semaines, dans toutes ses structures, partout dans le monde. Sans perdre de vue l’objectif final d’une société : "Un employé engagé est un employé productif."

Les initiatives d’aujourd’hui, qui vont façonner "le groupe Solvay de 2030" :"C’est plus qu’un problème d’homme ou femme : tous les patrons qui ne mettent l’équité, l’inclusion, l’empathie, la diversité, la solidarité dans le cœur de la stratégie de leur entreprise, elle va disparaître."