Il y a moins de faillites en Belgique mais l'échec reste douloureux pour les entrepreneurs

974 entreprises ont fait faillite en Belgique au mois de septembre, selon le bureau d'études commerciales Graydon. Pratiquement 10% de moins qu'en septembre 2017 et le nombre le plus bas depuis 10 ans. En d’autres termes, la situation s’améliore sur le plan du nombre des faillites, sur le plan quantitatif.

Mais pour les entrepreneurs faillis, l’échec reste douloureux. "Le regard sur la faillite, sur l’échec d’une entreprise reste souvent négatif, constate Alain Demarez, project manager à l’Agence pour l’Entreprise & l’Innovation. Et ce regard négatif, on le retrouve un peu partout dans la société, les banques, les clients des entreprises en faillite, les fournisseurs, et même parfois dans l’entourage des entrepreneurs. Mais, malgré tout, les lignes commencent à bouger, la perception de l’échec commence à évoluer."

De plus en plus de gens reconnaissent désormais que la société en général dévalorise trop les entrepreneurs en échec. L’intensité de cette stigmatisation diminue mais, attention, il n’est pas question non plus de glorifier l’échec… "Si l’entrepreneur parvient à tirer les leçons de son échec, poursuit Alain Demarez, à en sortir grandi, à mettre en œuvre un certain nombre de corrections, alors il disposera d’un capital d’expérience qu’il ne faudrait surtout pas perdre."

Parce qu’avec cette expérience, s'il se relance, il deviendra un meilleur entrepreneur, un meilleur chef d’entreprise. Tout cela nécessite évidemment une analyse économique approfondie des causes de la faillite, les causes externes par exemple. A-t-on accordé des délais de paiement trop longs aux clients ? A-t-on accepté des délais de paiement trop courts de la part des fournisseurs ? Il faut en tirer les bonnes conclusions et, en tout cas, faire en sorte que, dans le nouveau projet d’entreprise, des procédures soient mises en œuvre pour surveiller de plus près les signaux d’alerte qui annoncent une difficulté et, le cas échéant, une nouvelle faillite. Pour éviter une issue fatale.

L'entrepreneur n’échappera pas à un questionnement personnel après un échec. N’a-t-il pas été aveuglé par son ambition entrepreneuriale ? N’aurait-il pas fallu arrêter plus tôt, avant le crash ? Pas simple évidemment, parce que souvent, comme le rappelle Alain Demarez, "l’entreprise est la création, le bébé de l’entrepreneur". Et donc, il faut énormément de courage pour arrêter avant qu’il ne soit trop tard.