Il y a 10 ans : on démantelait le groupe Fortis

Fin septembre 2008, la crise des subprimes est à son apogée. La banque américaine Lehman Brothers a fait faillite depuis environ deux semaines, plongeant les marchés financiers dans l’incertitude. Plusieurs banques européennes sont touchées et tombent comme des dominos. Elles ont commis l’erreur d’investir une partie de leurs fonds dans les subprimes, des produits bancaires dérivés des crédits hypothécaires américains à risque. Toutes les banques se méfient l’une de l’autre. Elles, qui jusqu’à présent, se prêtaient de l’argent hésitent à le faire. La banque concurrente, la consoeur est-elle fiable? N’est-elle pas trop exposées à ces subprimes? Parviendra-t-elle à rembourser l’argent prêté?

Dans ce contexte, le groupe Fortis est rapidement englué. Au début de l’année 2008, le groupe s’est lancé dans le rachat de la banque néerlandaise ABN-AMRO, conjointement avec la banque espagnole Santander et la Royal Bank of Scotland. Le groupe Fortis, de Maurice Lippens, veut mettre la main sur le réseau d’agence d’ABN aux Pays-Bas. Pour cela, il a dépensé 24 milliards d’euros. Une partie est payée par des emprunts qu’il faut régulièrement refinancer, ce qui devient compliqué à l’automne 2008. Car Fortis au aussi a investi pour près de 8 milliards d’euros en subprimes, produits financiers à haute risque (Plus tard, on découvrira même que la valeur totale du portefeuille de crédits toxiques atteignait plus de 20 milliards d’euros). Et cela les autres banques s’en méfient: elles rechignent à prêter d’avantage d’argent à Fortis qui ne parvient plus à faire face à ses obligations financières. Le cours de bourse de Fortis, déjà sous pression depuis le début de l’été est en chute libre. Le groupe se voit contraint d’appeler les gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois.

L’éclatement du groupe Fortis et son démantèlement va alors se jouer en trois temps.

Les états belge, néerlandais et luxembourgeois à la rescousse

Le 29 septembre 2008, c’est d’abord un sauvetage en urgence par les gouvernements de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Il faudra tout un week-end d’intenses discussions entre représentants des équipes gouvernementales et dirigeants de Fortis pour élaborer le plan qui doit sauver la banque. Même le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet participe au discussions. C’est dire que l’on sait l’importance de Fortis pour les systèmes économiques belge et européen et que l’on doit éviter une catastrophe.

Au terme du week-end, en pleine nuit, les ministres belge, néerlandais, luxembourgeois présentent la solution trouvée. Les trois états injectent ensemble plus de 11 milliards d’euros pour prendre le contrôle de Fortis. Ils détiennent chacun 49% de Fortis. Maurice Lippens, l’emblématique patron du groupe Fortis, est forcé de faire un pas de côté. Il démissionne de la présidence du groupe. L’accord est alors présenté comme un solution viable.

Mais malgré cela, dès lundi, on sent que la situation de Fortis ne s’arrangera pas aussi facilement. Malgré l’injection de capital par les états belge, néerlandais et luxembourgeois, la situation financière de Fortis reste préoccupante. Les marchés sont méfiants, le cours de bourse continue sa dégringolade.

L’Etat néerlandais reprend sa part du gâteau

Intervient alors la deuxième phase du démantèlement, le 3 octobre 2008. Les Pays-Bas font savoir au gouvernement belge qu’ils veulent changer le deal conclu quelques jours plus tôt. Ils veulent racheter les actifs néerlandais de Fortis, soit les plus beaux morceaux, notamment la banque ABN-Amro. Luc Coene, alors directeur à la Banque Nationale, se souvenait de cet épisode dans une interview accordée en 2016 : "Les Hollandais se sont amenés en disant qu’ils ne croyaient pas que Fortis pouvait survivre et qu’ils voulaient sortir les parties néerlandaises de la banque." Le ministre néerlandais des Finances, Wouter Bos, expliquera d’ailleurs le lendemain avoir racheté " les parties saines " de Fortis.

L'Etat belge se retrouve alors seul en piste aux commandes des activités belge de Fortis.

La vente à BNP-Paribas

La Belgique a deux options. La première, c’est de gérer seul la banque mais cela implique de couvrir les importants risques financiers pris par Fortis et ferait grimper la dette belge. L’autre option, c’est de trouver un partenaire et de lui céder Fortis. C’est cette deuxième option qui est choisie. Le 6 octobre, la Belgique, au terme d’un nouveau week-end de négociation, vend 75% de Fortis aux Français de BNP-Paribas. Le premier ministre Yves Leterme est, à l’époque, convaincu: "BNP Paribas assurera à Fortis Banque Belgique les conditions de la pérennité du groupe bancaire." Le patron de BNP-Paribas, le Français Baudouin Prot, estime lui que "Fortis avec BNP-Paribas, ce sera Fortis en mieux."

Pour les actionnaires du groupe Fortis, c’est accord enterre un peu plus leurs illusions. Le cours de l’action qui flirtait avec les 30 euros en 2007 est passé par 15 euros au cours de l’été 2008 pour s’écrouler à à peine 5 euros début octobre.

La désillusion des actionnaires

Beaucoup d’actionnaires, craignant de ne jamais rien récupérer, s’opposent à la vente à BNP-Paribas. Certains se tournent vers des avocats ou des associations de défense des actionnaires minoritaires. S’ouvre alors le temps des assemblées générales d’actionnaires de Fortis, qui doivent accepter le démantèlement. Des assemblées souvent houleuses, qui servent d’exutoire à la colère des actionnaires qui souvent avaient considéré l’action Fortis comme un placement de bon père de famille, y plaçant une large partie de leurs économie. Toute la rancœur des actionnaires s’expriment. Ils se souviennent aussi des promesses des dirigeants de Fortis qui, à plusieurs reprises, en 2007 et en 2008 les incitaient à souscrire à de nouvelles actions pour augmenter le capital de Fortis et lui permettre de racheter ABN-Amro. En juin 2008, Maurice Lippens, interrogé par la VRT, déclarait encore: "J’ai envie de dire, Mesdames et Messieurs, investissez aussi vite que possible !"

Les dirigeants de Fortis ont-ils menti aux actionnaires, savaient-ils que le groupe financier allait droit dans le mur? Des indices ont mené à l’inculpation de plusieurs dirigeants, dont Maurice Lippens et Jean-Paul Votron, qui dirigeaient la manœuvre lorsqu’il a s’agit de convaincre les actionnaires d’augmenter le capital du groupe. Mais jusqu’à présent, la justice n’a pas encore tranché.

Un "petit" dédommagement pour les actionnaires

Les actionnaires eux, se sont vus récemment proposer un dédommagement.

Ageas, le groupe qui a été créé sur les cendres de Fortis pour gérer les activités d’assurance, a dû provisionner des réserves. Un accord a été trouvé par toutes les parties, Ageas et les défenseurs des actionnaires, entre autres. Une somme globale d’1.3 milliard d’euros est disponible pour les anciens actionnaires de Fortis. De quoi dédommager en partie ceux qui ont perdu beaucoup. Les montants varient selon la période durant laquelle les actions ont été détenues. "On est entre 1 et 2 euros par action", explique Pierre Nothomb, associé chez Deminor: "Cela dépend du fait que la personne ait fait une action ou ait partie d’une action en justice ou qu’elle ne l’ait pas fait".

Par rapport à une action qui aurait pu être revendue à 30 euros en 2007 ou à 15 euros en 2008, avant la crise, cela est peu mais Pierre Nothomb nuance, en se risquant à un calcul difficile à faire: "A l’été 2008, avant la crise financière, l’action cotait entre 10 et 15 euros. Ici, on se retrouve avec 1 à 2 euros, ce n’est pas grand-chose mais il y a d’autres éléments à prendre en compte pour faire un calcul comme celui-là. Le cours de bourse de l’action (ndlr: Ageas) a très bien performé. Elle vaut 45 euros aujourd’hui. Ce titre ayant été multiplié par dix, il faut le diviser par 10. Cela veut dire qu’aux 1.5 euros que vous recevez aujourd’hui comme indemnisation, vous rajoutez 4.5 euros. Il faut rajouter aussi tous les dividendes qui ont été des dividendes très généreux, ainsi qu’une diminution de capital qui a eu lieu en 2013. Donc, si vous prenez l’ensemble, ce n’est pas un calcul très mathématique et très rigoureux, vous vous retrouvez avec environ 7.5 euros, par rapport au cours de 15 euros de l’été 2008."

Ce qui compense un peu les pertes subies par les actionnaires de Fortis en 2008 mais qui ne referme probablement pas toutes les plaies ouvertes lors du naufrage du groupe bancaire.